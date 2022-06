Separatisten verurteilen Ausländer in Ukraine-Armee zum Tod

Das Oberste Gericht der separatistischen Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei ausländische Kämpfer, die in der ukrainischen Armee dienten, zum Tode verurteilt.

Bei den Verurteilten handele es sich laut Deutscher Presseagentur um zwei Briten und um einen Marokkaner. Gegen das Urteil kann binnen eines Monats Berufung eingelegt werden. Die Strafe gegen die Männer werde "für alle Taten zusammengenommen" verhängt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass aus der Urteilsbegründung zitiert.

Der Prozess hatte am Mittwoch begonnen. Den Angeklagten werden Handlungen zur gewaltsamen Machtergreifung vorgeworfen. Laut Gericht hätten die Männer "ihre Schuld gestanden". Einer der Angeklagten habe zudem "zugegeben, in Terroranschlägen geschult worden zu sein".

Anegklagten droht Todesstrafe offenbar durch Erschießen

Die beiden Briten waren Mitte April in Mariupol im Südosten der Ukraine von russischen Kräften gefangen genommen worden. Medienberichten zufolge hatten beide Männer bereits vor dem Krieg in der Ukraine gelebt und dort auch geheiratet. Im Krieg kämpften sie an der Seite der ukrainischen Armee. Russland hat aber bereits mehrfach betont, dass ausländische Kämpfer in der ukrainischen Armee als Söldner betrachtet werden.

Video: AFP

Sie würden laut russischer Führung nicht als Kombattanten gelten und auf sie würden auch nicht die internationalen Gesetze zum Schutz von Kriegsgefangene angewendet werden. Diese Drohung hatte zuletzt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, ausgesprochen. In Russland gilt ein Moratorium auf die Todesstrafe. Anders sieht es in den Separatistengebieten aus: Hier gilt sie weiterhin. Wie Medien berichteten, könnte die Todesstrafe durch Erschießen vollstreckt werden.