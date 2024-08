Gesundheitsministerium: Hitze nicht unterschätzen

Das hessische Gesundheitsministerium mahnt wegen der anhaltenden Hitze zu besonderer Vorsicht. Vom Wochenende an wird nach aktueller Prognose an vier Tagen in Folge eine gefühlte Temperatur von mehr als 32 Grad erreicht. Damit ist Stufe 2 des hessischen Hitzewarnsystems erreicht.

Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, ihr Verhalten anzupassen. Dazu zähle vor allem, ausreichend zu trinken, sich möglichst im Schatten aufzuhalten und körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden.

Alten- und Pflegeheime wurden dazu aufgerufen, verstärkt auf das Wohl älterer Menschen zu achten. Die Pflege- und Betreuungsaufsicht des Landes hat für Handlungsempfehlungen für außergewöhnliche Hitzeperioden, Verhaltenstipps für alle Bürgerinnen und Bürger finden sich auf der Homepage des Gesundheitsministeriums.