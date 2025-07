Es passiert im Musikunterricht. Die Sechstklässler einer Mittelschule in Neu-Ulm räumen gerade die Instrumente zusammen. Plötzlich stürzt sich ein 13-Jähriger auf einen gleichaltrigen Mitschüler, nimmt ihn in den Schwitzkasten und drückt zu. Er lässt erst los, als die Lehrkraft die beiden bemerkt und ihn auffordert, aufzuhören. So wird es die Polizei später berichten.

