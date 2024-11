«The Day of the Jackal» bekommt eine zweite Staffel

Nach deutschlandweit großem Erfolg hat die Thrillerserie «The Day of the Jackal» des Pay-TV-Senders Sky eine zweite Staffel angekündigt. «Die Serie ist in Deutschland das erfolgreichste internationale Sky Original aller Zeiten und der zweiterfolgreichste Serienstart überhaupt im Jahr 2024», hieß es in einer Mitteilung am Abend. Die ersten sieben Episoden der Serie sind beim Sky-Streamingdienst Wow abrufbar.

Die Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth aus dem Jahr 1971, der bereits zweimal verfilmt wurde. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Auftragskiller mit dem Decknamen «Jackal» (Schakal), der zu Beginn einen deutschen Politiker in München mit einem Schuss aus mehreren Kilometern Entfernung zur Strecke bringt.

Das erregt die Aufmerksamkeit des britischen Geheimdienstes. Schnell wird der Schakal auf einen weiteren Mord angesetzt - dieses Mal auf einen mächtigen Unternehmer - und eine verflochtene Verfolgungsjagd durch Europa beginnt.

Mit dabei sind international bekannte Schauspieler wie Oscarpreisträger Eddie Redmayne («Die Entdeckung der Unendlichkeit»), Lashana Lynch («James Bond 007: Keine Zeit zu sterben») und Úrsula Corberó («Haus des Geldes»). Der international preisgekrönte Regisseur Brian Kirk («Game of Thrones») führt die Regie.