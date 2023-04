Zweite Staffel für ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial"

Nach den ersten zwölf Folgen geht es weiter für "Hotel Mondial". Schon in rund einem Monat sollen die Dreharbeiten für die zweite Staffel beginnen.

Die im Februar gestartete ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" bekommt eine zweite Staffel. Drehbeginn soll Mitte Mai sein, wie die betreuende Agentur mitteilte. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet. "Hotel Mondial" zeigt Alltagsgeschichten im Trubel eines gehobenen Hotelbetriebs.

Die Außenaufnahmen für die erste Staffel wurden im Sommer 2022 in Schwerin gedreht, die Studioszenen in einer stillgelegten Teppichfabrik in Geesthacht (Schleswig-Holstein). Die erste Staffel umfasste zwölf Folgen, in deren Zentrum Hotelchefin Eva de Vries (Gesine Cukrowski) und Rezeptionistin Lara (Joy Ewulu) standen.

(dpa)