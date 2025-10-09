Servus Pickerl! Ab 2027 ist die Klebevignette Geschichte

Was haben wir nicht diskutiert auf dem Weg Richtung Süden? Besser am Irschenberg raus? Oder erst bei Kiefersfelden, Inntal Ost also, kurz vor der Grenze zu Österreich? Und was, wenn die Schlange fürs Pickerl dann wieder so lang ist, weil ja alle kaufen, was unumgänglich ist. Das Pickerl und das ewige Wehklagen darüber, dass es die Ösis einfach besser raushaben als wir mit der Maut – das gehört halt genauso zur Fahrt in den Urlaub wie der immerwährende A8-Baustellen-Stau.

Obwohl, mittlerweile ist die Frage der einzig richtigen Raststätte für den wichtigen Pickerl-Kauf ja fast schon obsolet. Weil, die Vignette gibt‘s längst digital. Seit acht Jahren, um genau zu sein. Das entspannt den Weg Richtung Alpen ungemein und – auch das ist so eine leidige Sache – erspart einem das elendige Rumgekratze auf der Windschutzscheibe, wenn sowohl die schönste Zeit des Jahres als auch die Vignette ihr Ablaufdatum erreicht haben.

Dreiviertel der Jahresvignetten werden inzwischen digital verkauft

Und weil die Österreicher ja fix wissen, wie‘s geht, machen sie‘ s noch ein bisschen einfacher. Ab 2027, so hat die österreichische Infrastrukturgesellschaft mit dem schwer erklärbaren Kürzel Asfinag mitgeteilt, ist Schluss mit dem Pickerl. Weil eh immer weniger Autofahrer wirklich picken, Dreiviertel der Jahresvignetten werden mittlerweile digital verkauft.

Wem‘s jetzt schon a bisserl oarg is, weil man ja irgendwie so am Pickerl hängt, die gute Nachricht: Im kommenden Jahr gibt es noch eines, feuerrot ist es dieses Mal. Und, wer‘s gar nicht lassen kann, darf auch weiterhin an der Raststätte rausfahren und dort seine Vignette bezahlen, die dann ins Mautsystem eingebucht wird. Bleibt die Frage: Irschenberg oder Inntal Ost?