Sesamstraße: Neue Figur Elin ist Rollstuhl-Fahrerin

Die Sesamstraße bekommt eine neue Bewohnerin: Rollstuhlfahrerin Elin zieht ab Herbst ein. Und damit auch der erste Sesamstraßen-Charakter mit einer Behinderung.

"Die deutsche Sesamstraße ist seit 50 Jahren bunt und vielfältig", sagt der NDR-Programmdirektor Frank Beckmann in einer Mitteilung des NDR. Nachdem in der Vergangenheit bereits mehrere Kinder mit Behinderungen einen Auftritt in der Sesamstraße hatten, wird nun "auch die Puppenwelt etwas inklusiver".

Sesamstraße: Neuer Charakter fährt Rollstuhl

Der neue Charakter ist in Zusammenarbeit der NDR-Redaktion mit dem "Sesame Workshop" entwickelt worden. Der NDR produziert die deutsche Version der Sesamstraße. Seit 50 Jahren kooperiert die Redaktion dafür mit dem US-amerkanischen "Sesame Workshop".

An der Entwicklung der neuen Bewohnerin seien Menschen mit Behinderung beteiligt gewesen, heißt es in einer Mitteilung weiter. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Figur "realistisch und glaubwürdig" dargestellt wird. Den Anstoß dafür gab der NDR-Gleichstellungsbeauftragte René Schaar. Dass Elin Rollstuhl fährt, soll jedoch nur einen Teil ihres Charakters ausmachen. "Denn behindert zu sein, ist nur ein Merkmal von ganz vielen, die Elin ausmachen", sagt Schaar in einer Mitteilung.

Die neue Bewohnerin Elin ist sieben Jahre alt und soll ein Technik-Fan sein. Wie der NDR schreibt, ist Elin "mutig und selbstbewusst" und "würde sich sogar zutrauen, ein Dreirad zu reparieren".

"Mit Elin zieht ein technisch und handwerklich interessiertes Mädchen in die Sesamstraße ein, die den deutschen Kindern zeigt, dass der Rollstuhl in keinster Weise ein Hindernis ist, schlau, stark und mit viel Freude aufzuwachsen", sagt Stefan Kastenmüller, General Manager des Sesame Workshop Europe.

Sesamstraße: Wann kommen die neuen Folgen?

Laut dem NDR wurden noch bis zum 30. März neue Spots für die 50. Staffel gedreht. In der Quiz-Show Parodie "Prima Klima" hat Elin dann ihren ersten Auftritt - und fordert das Krümelmonster bei der Quiz-Show heraus.

Die neuen Folgen der Kult-Serie sollen ab Herbst 2023 ausgestrahlt werden. Unter anderem in der ARD Mediathek, im NDR-Fernsehen und auf KiKa.