"Severance" Staffel 2: Start, Handlung und Besetzung - Das ist bereits bekannt

Die Sci-Fi-Serie "Severance" bekommt eine 2. Staffel. Hier erfahren Sie alles, was bereits rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Folgen bekannt ist.

"Severance" ist eine der Sci-Fi-Serien, die eine düstere Dystopie zum Thema haben. Aber anstelle eines nuklearen Winters oder einem Überlebenskampf der Menschheit, wird die Arbeitswelt der Zukunft thematisiert. Damit unterscheidet sich "Severance" deutlich von vergleichbaren Sci-Fi-Serien bei Apple TV+, wie etwa "Silo".

Die Serie wurde von Comedy-Legende Ben Stiller produziert, teilweise führte der Schauspieler sogar selbst Regie. Die von ihm mitentwickelte düstere Welt von "Severance" kam bei den Zuschauern so gut an, dass sie mit einer Fortsetzung belohnt wird. Auch in dieser übernimmt Ben Stiller wieder die Doppelrolle als Produzent und Regisseur, der Stil der Serie wird sich also treu bleiben.

Doch bei einer Fortsetzung ist immer auch mit Neuerungen zu rechnen. Welche Schauspieler sind neu in der Besetzung der 2. Staffel von "Severance"? Was ist über die Handlung der neuen Folgen bekannt? Und wann geht die Fortsetzung der Sci-Fi-Serie an den Start? Alle bereits bekannten Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

"Severance" Staffel 2: Das ist zum Start der neuen Folgen bekannt

Staffel 2 von "Severance" wurde bereits im April 2022 angekündigt. Damals war das Interesse es Publikums an neuen Folgen nach dem Erfolg der 1. Staffel groß. Daher war es auch keine Überraschung, dass die Dreharbeiten für die 2. Staffel schon im Oktober desselben Jahres begannen.

Allerdings wurden die Pläne der Produzenten vom Autoren-Streik in Hollywood durchkreuzt. Durch die angespannte Situation zwischen den Autoren und später auch den Schauspielern auf der einen und den Streaming-Giganten auf der anderen Seite mussten die Dreharbeiten zeitweise eingestellt werden.

Der Streik ist mittlerweile jedoch beigelegt und die Produktion der neuen Folgen von "Severance" wieder aufgenommen worden. Ein genaues Datum für den Start von Staffel 2 gibt es allerdings immer noch nicht. Dennoch ist davon auszugehen, dass es im Lauf des Jahres 2024 endlich zur Veröffentlichung kommen wird. Sobald mehr bekannt ist, finden Sie die neuen Informationen hier an dieser Stelle.

"Severance": Handlung der 2. Staffel

"Severance" ist eine Sci-Fi-Serie, deren dystopische Prämisse sich erst im Laufe der Handlung etnwickelt. Es geht in der Serie um das Schicksal von Professor Mark Scout. Dieser heuert nach dem Tod seiner Frau bei einem etwas ungewöhnlichen Unternehmen an, um seine Trauer zu bewältigen. Bei dieser Bewältigung hilft ihm die Vorschrift der Firma Lumon Industries, dass das Arbeits-Ich strikt vom Freizeit-Ich zu trennen sei. Um das zu ermöglichen, unterziehen sich alle Angestellten einer neuartigen Operation. Auch Mark lässt diesen Eingriff vornehmen und kann sich von da an in seiner Freizeit nicht mehr an seine Zeit während der Arbeit erinnern. Sein Arbeits-Ich hingegen erkennt schnell, dass bei Lumon Industries nicht viel so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Es folgen Spoiler zu Staffel 1: Der ehemalige Professor findet heraus, dass es einige Ungereimtheiten bei Lumon Industries gibt. Besonders sein Arbeits-Ich bemüht sich daraufhin darum, mehr Informationen über die Vorgänge zu sammeln. Durch die strikte Trennung der Arbeits- und Freizeitpersönlichkeiten gestaltet sich dies jedoch schwierig. In Staffel 1 gelingt es Mark schließlich, an einige Informationen zu kommen. Unter anderem erkennt sein Arbeits-Ich, dass eine seiner Kolleginnen bei Lumon eigentlich seine angeblich tote Ehefrau ist. Diese Info kann er seiner Schwester gerade noch so zukommen lassen, bevor sein Arbeitgeber auf ihn aufmerksam wird und ihn wieder von seinem Freizeit-Ich abschneidet.

In Staffel 2 von "Severance" wird an dieser Stelle angeknüpft. Durch die vielen Probleme der Mitarbeiter mit Lumon Industries kommt es zu einem häufigen Wechsel der Angestellten, weshalb auch in Staffel 2 wieder einige neue Charaktere hinzukommen. Fest steht auch, dass der Kampf um die Wahrheit in den neuen Folgen weitergehen wird.

Besetzung von "Severance": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 2

Durch den Kampf um die Aufrechterhaltung der Firmengeheimnisse, ersetzt Lumos Industries regelmäßig seine Mitarbeiter. Dadurch kommt es in der Serie zu einem regen Zufluss an neuen Charakteren, die für die weitere Geschichte von Bedeutung sind. Für die 2. Staffel von "Severance" wurden bereits kurz nach Drehbeginn einige Schauspieler als Erweiterung des Casts bekanntgegeben. Dazu gehören gehöret unter anderem auch die aus "Game of Thrones" bekannte Gwendoline Christie.

Das sind die bislang bestätigten Erweiterungen der Besetzung von "Severance", Staffel 2:

Gwendoline Christie (bekannt aus " Game of Thrones ")

(bekannt aus " ") Alia Shawkat (bekannt aus "Search Party")

(bekannt aus "Search Party") Bob Balaban (bekannt aus "The Chair")

(bekannt aus "The Chair") John Noble (bekannt aus " Fringe ")

(bekannt aus " ") Ólafur Darri Ólafsson (bekannt aus "The Tourist")

(bekannt aus "The Tourist") Robby Benson (bekannt aus "Die Schöne und das Biest")

(bekannt aus "Die Schöne und das Biest") Stefano Carannante (bekannt aus "Mirabilia")

Merritt Wever (bekannt aus "Nurse Jackie")

Neben den Neuankömmlingen werden jedoch auch jede Menge der alten Charaktere aus Staffel 1 weiterhin mit dabei sein. Die wichtigsten Rollen und Schauspieler haben wir Ihnen hier aufgelistet: