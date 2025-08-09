„Severance“, Staffel 3: Release, Folgen und Handlung - Was ist bekannt?

Die Science-Fiction-Serie „Severance“ wird fortgesetzt. Der Streaming-Dienst Apple TV+ hat offiziell eine dritte Staffel bestellt. Diese Entscheidung wurde kurz nach dem Ende der zweiten Staffel bekannt gegeben.

Während zwischen Staffel 1 und Staffel 2 von „Severance“ ein Zeitraum von rund drei Jahren lag, soll die Wartezeit auf die kommende Staffel kürzer ausfallen. Laut deadline.com erklärte Regisseur und Produzent Ben Stiller im Podcast „New Heights with Jason & Travis Kelce“, dass derzeit keine ähnlich lange Produktionspause geplant sei.

Was genau ist bislang zum Start der dritten Staffel von „Severance“ bekannt? Wie viele Folgen wird es geben und worum geht es in Staffel 3? Welche Schauspieler sind im Cast dabei? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos zusammengetragen, die aktuell zu Staffel 3 von „Severance“ bekannt sind.

Start von „Severance“, Staffel 3: Wann ist der Release?

Neben Regisseur und Produzent Ben Stiller gab auch Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende von Apple, über ein Video auf der Plattform X bekannt, dass die Serie eine weitere Staffel erhält.

Ein konkreter Starttermin steht derzeit bislang aber nicht fest. Serienschöpfer Ben Stiller hat wie bereits erwähnt angedeutet, dass die Wartezeit bis zur nächsten Staffel kürzer ausfallen soll als zwischen den ersten beiden Staffeln. Ein Start der neuen Folgen auf Apple TV+ ist daher voraussichtlich zwischen 2026 und 2027 zu erwarten.

„Severance“: Folgen von Staffel 3

Die erste Staffel der Serie „Severance“ umfasste insgesamt neun Episoden. In der zweiten Staffel wurde die Anzahl auf zehn Folgen erhöht. Offizielle Angaben zur Episodenzahl der dritten Staffel liegen derzeit bisher nicht vor. Es ist jedoch möglich, dass die neue Staffel erneut einen Umfang von neun bis zehn Episoden haben wird. Sobald konkrete Informationen verfügbar sind, wird an dieser Stelle darüber berichtet.

3. Staffel von „Severance“: Darum könnte sich die Handlung drehen

Die zehnte und letzte Folge der zweiten Staffel von „Severance“ markiert einen grundlegenden Wendepunkt in der Handlung. Protagonist Mark hat einen hochrangigen Mitarbeiter des Unternehmens Lumon getötet und dabei seine als vermisst geltende Frau Gemma befreit. Anstatt jedoch mit ihr zu entkommen, entscheidet sich Marks Innie (sein durch das Severance-Verfahren getrennter Büro-Bewusstseinszustand) dafür, gemeinsam mit Kollegin Helly zu fliehen. Die abschließende Szene zeigt die beiden auf der Flucht durch die Severance-Etage, die weiterhin im Alarmzustand ist. Das Ende der Staffel wirft unter anderem folgende unbeantwortete Fragen auf: Wird Gemma ohne Marks Unterstützung einen Weg aus dem Gebäude finden? Was geschieht mit den Innies von Mark und Helly, sollten sie von Lumon entdeckt werden und welche Rolle spielt Mr. Milchick tatsächlich innerhalb von Lumon?



Curved.de berichtet, dass laut Regisseur und Executive Producer Ben Stiller das Ende der zweiten Staffel einen entscheidenden Übergang für die Serie markiert. In Staffel 3 soll sich die inhaltliche und atmosphärische Ausrichtung deutlich von den bisherigen Folgen unterscheiden. Für die Innies könnte eine Phase des Widerstands oder Überlebenskampfs bevorstehen. Zudem deutet sich eine Verschärfung des Konflikts zwischen Marks Innie und Outie an. Beide Bewusstseinszustände entwickeln unterschiedliche emotionale Bindungen und verfolgen nicht dieselben Ziele. Diese innere Spaltung könnte eine Reintegration erschweren und wirft die Frage auf, wie zwei Persönlichkeiten innerhalb eines Körpers koexistieren können, wenn sie in wichtigen Punkten nicht übereinstimmen.

Cast von „Severance“: Schauspieler in Staffel 3

In Staffel 3 von „Severance“ ist erneut mit dem Auftritt zahlreicher bekannter Figuren zu rechnen. Auch einige Nebencharaktere könnten zurückkehren, da ihre Handlungsstränge bislang nicht vollständig abgeschlossen wurden. Dazu zählt unter anderem Miss Huan.

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler könnten in der dritten Staffel von „Severance“ wieder dabei sein:

Adam Scott als Mark Scout

Britt Lower als Helly R./ Helena Eagan

Zach Cherry als Dylan G.

John Turturro als Irving B.

Tramell Tillman als Mr. Milchick

Dichen Lachman als Ms. Casey/Gemma

Christopher Walken als Burt Goodman

Patricia Arquette als Harmony Cobel

Jen Tullock als Devon Hale

Michael Chernus als Ricken Hale

Gwendoline Christie als Lorne

John Noble als Cecil Fields

Robby Benson als Dr. Mauer

Michael Siberry als Jame Eagan

Marc Geller als Kier Eagan

Sarah Bock als Miss Huan