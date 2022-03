"And Just Like That" bekommt zweite Staffel

Die Serie "And Just Like That..." bekommt eine zweite Staffel - bleibt aber umstritten.

"And Just Like That...”, die berüchtigte Fortsetzung von "Sex and the City", bekommt eine zweite Staffel. Lange wurde darüber spekuliert, ob und wie "And Just Like That..." weitergeht. Die erste Frage ist nun geklärt: Der Produzent Michael Patrick King gab bekannt, er sei „erfreut und aufgeregt, mehr Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen“, wie das englischsprachige Boulevardblatt People berichtet.

Eine Serie mit Skandalpotential geht in die Verlängerung

"And Just Like That…" gehört zu den meistgesehen neuen Originals des Streaming-Dienstes HBO Max. Allerdings gab es rund um die Serie immer wieder starke Diskussionen, weshalb nicht klar war, ob es eine Fortsetzung geben wird. Auch musste der berühmte Charakter Mr. Big aus der Serie gestrichen werden, da schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler Chris North erhoben werden.

An diesem Termin erscheint "And Just Like That..." in Deutschland:

Ein Premierentermin für die zweite Staffel von „And Just Like That“ wurde noch nicht bekannt gegeben. Voraussichtlich wird die englischsprachige Variante zuerst verfügbar sein. Bis dahin erfahren Sie in diesem Artikel, worum es in der zweiten Staffel gehen könnte.

