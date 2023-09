"Sex Education", Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung - alle Infos

"Sex Education": Staffel 4 läuft ab Herbst 2023 bei Netflix. Alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen, Stream und Trailer finden Sie hier.

"Sex Education": Schon kurz nach dem Start der dritten Staffel hatte der Streamingdienst-Anbieter Netflix eine Fortsetzung versprochen - jetzt ist es soweit. Alle Infos rund um Staffel 4 - Start, Besetzung, Handlung, Stream - verraten wir Ihnen hier. Am Schluss präsentieren wir Ihnen auch einen Trailer.

"Sex Education", Staffel 4: Wann ist der Start?

Der offizieller Starttermin für Staffel 4 von "Sex Education" liegt jetzt auf dem Tisch: Netflix hat die Veröffentlichung für Donnerstag, 21. September 2023, angekündigt. Die Dreharbeiten sollten ursprünglich zwischen April und November 2022 in Wales vonstatten gehen, dauerten aber am Ende des Tages doch noch bis März 2023. Jetzt steht der Starttermin.

Bisher gibt es 3 Staffeln mit insgesamt 24 Episoden der Comedyserie. Die erste Folge wurde im Jahr 2019 ausgestrahlt. Staffel drei von Sex Education ist im September 2021 gestartet.

"Sex Education" bei Netflix: Worum geht es bei der Handlung von Staffel 4?

In der Eigenproduktion von Netflix dreht sich alles um die Schülerinnen und Schüler im Teenageralter der Moordale Highschool.

Nerd und Hauptfigur Otis ist am Anfang der Serie zwar selbst noch Jungfrau, weiß aber dank seiner Mutter, einer erfolgreichen Sexualtherapeutin, bestens über das Thema Bescheid. Gemeinsam mit seiner Klassenkameradin Maeve Wiley gibt er seinen ebenfalls noch eher unerfahrenen Mitschülerinnen und Mitschülern Tipps - gegen Bezahlung.

Staffel vier dürfte all die Fragen aufgreifen, die am Ende von Staffel drei offen geblieben sind. Achtung: Spoiler! An dieser Stelle verraten wir einige Ereignisse aus Staffel 3. Wer die Folgen noch nicht gesehen hat, sollte deshalb besser nicht weiterlesen:

Von zentraler Bedeutung wird vermutlich die Frage sein, wie es mit Otis und Maeve weitergeht. Denn Maeve nimmt das Angebot an, an einem renommierten Studienprogramm teilzunehmen - und verlässt deshalb England in Richtung USA.

Ihre beste Freundin Aimee steht daraufhin alleine da, denn nicht nur Maeve ist weg, sondern auch Aimees Freund Steve, von dem sie sich getrennt hat. Wie geht sie mit dieser Situation um?

Außerdem verspricht Staffel vier Aufklärung darüber, wer der Vater von Jeans Tochter Joy ist. Nicht Jakob?

Eric lebt in den neuen Folgen seine Sexualität als Single aus. Und nachdem die Proteste der Schüler gegen Rektorin Hope Haddon erfolgreich waren, haben die Investoren ihr Geld abgezogen und die Schule musste verkauft werden. Wie geht es also mit der Moordale High weiter? Die Zuschauer müssen nun darum bangen, ob die Schule geschlossen wird, oder es vielleicht eine andere Lösung gibt.

"Sex Education", Staffel 4: Die Folgen

Es gibt acht Folgen in Staffel 4 von Sex Education. Diese tragen keine speziellen Titel, sondern sind lediglich durchnummeriert.

Folge 1 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 2 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 3 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 4 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 5 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 6 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 7 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Folge 8 von "Sex Education", Staffel 4: 21. September 2023

Besetzung: Dies sind die Schauspieler und Synchronsprecher von im Cast von "Sex Education"

Die Hauptrollen spielen in Staffel 4 wieder Gillian Anderson und Asa Butterfield. Auch die meisten anderen der bisherigen Darstellerinnen und Darsteller dürften wieder dabei sein. Emma Mackey zählt in der neuen Staffel noch zum Cast, in ihrer Rolle als Maeve geht sie für einige Zeit in die USA. Danach steigt die Schauspielerin jedoch aus der Serie aus. Nicht mehr in der neuen Staffel zu sehen sind außerdem Lily Iglehart und Ola Nyman. Die Darstellerinnen Tanya Reynolds und Patricia Allison haben die Serie verlassen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler der bisherigen Staffeln im Überblick:

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Synchronsprecherin, Synchronsprecher Asa Butterfield Otis Milburn David Wittmann Gillian Anderson Jean Milburn Liane Rudolph Ncuti Gatwa Eric Effiong Marco Eßer Emma Mackey Maeve Wiley Magdalena Turba Connor Swindells Adam Groff Patrick Giese Kedar Williams-Stirling Jackson Marchetti Sebastian Kluckert Alistair Petrie Michael Groff Peter Flechtner Aimee Lou Wood Aimee Gibbs Daniela Molina

Stream von "Sex Education", Staffel 4

Der Streaming-Anbieter Netflix hat unterschiedliche Tarife, bei denen er sich nach unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen seiner Nutzer richtet:

Der Basis-Tarif kostet 7,99 Euro. Damit kann man das gesamte Serien- und Filmangebot auf einem einzigen Gerät in SD-Qualität nutzen.

Das Standard-Abo kostet 12,99 Euro. Damit steht einem das Angebot auf zwei Geräten gleichzeitig zu Gebote - sogar in HD-Qualität.

Das Premium-Abo muss man mit 17,99 Euro bezahlen. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD verfolgen.

Das Basis-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro monatlich.

Diese Angaben sind auf dem Stand vom September 2023. Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden sich auf der Website des Anbieters.

"Sex Education", Staffel 4: Der Trailer

Netflix hat einen Trailer zu Staffel 4 von "Sex Education" veröffentlicht. Hier ist er:

