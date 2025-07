Sex ohne Beziehung: Kann eine Situationship funktionieren?

„Wir schreiben täglich, treffen uns regelmäßig, gehen gemeinsam essen oder joggen - und schlafen miteinander – aber nein, ein Paar sind wir nicht!”

Klingt nach jugendlichem Bindungs-Chaos? Von wegen. Willkommen bei Matthias, 46, Witwer seit zwei Jahren, freigeistiger Kopf, warmes Herz, aber beim Gedanken an eine neue Beziehung krampft sich seine Brust zusammen. Und Eva, 42, seit dem Ende einer 20-jährigen Ehe auf dem Selbstfindungstrip zwischen Pilates und Pinot Grigio. Beide wollen aktuell keine Verpflichtungen, keine Verstrickungen und vor allem: kein Drama - aber bitte auch keine leeren Nächte. Stattdessen: unverbindliche Nähe. Die Lösung? Eine Situationship: Eine Beziehungsform, in der Menschen ihre Zeit und ihr Bett miteinander teilen - aber ohne den peinlichen „es ist kompliziert“ Facebookstatus vergangener Zeiten. Keine Exklusivität. Keine Versprechungen. Kein Commitment. Nur zwei Menschen, die sich hier und jetzt wollen. Wie Matthias und Eva.

Situationsships vermeiden die tiefe Bindung

Sie treffen sich. Mal bei ihm, mal bei ihr. Gehen wandern. Reden. Lachen. Manchmal weinen sie auch. Der Sex ist gut, die Verbindung spürbar. Aber wenn Freunde fragen: „Ist da was?“, lautet die Antwort: „Nein, wir genießen einfach die Zeit miteinander.“ Und genau das ist der Reiz – und das Risiko.

Wir leben in einer Ära der Optionen. Alles ist jederzeit verfügbar, auch Nähe. Dating-Apps, Spätis, Streamingdienste – alles nur einen Swipe entfernt. Warum sich also binden, wenn man alles haben kann, ohne an Freiheit zu verlieren? Sind Situationships also die anarchische Antwort auf unsere kollektive Bindungserschöpfung und Freiheitsliebe? Oder nur das Symptom einer bindungsvermeidenden, kompromissmüden Gesellschaft? Die Hypothese von Kritikern und Küchentischpsychologen lautet meist, Menschen flüchten sich in Situationships, weil sie Angst vor echter Bindung haben. Bindungsphobie, lautet die Diagnose - ausgelöst von Kindheitstraumas, Verlust, Enttäuschung oder dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Die Logik dahinter ist einfach: Bloß keinen Menschen so nah an sich ran lassen, als dass man seinen Verlust oder seine Zurückweisung nicht ertragen könnte. Auf viele Menschen trifft das tatsächlich zu. Aber nicht alle, die sich für eine Situationship entscheiden, sind Vermeider, Feiglinge, Hedonisten, Narzissten oder Opportunisten - sondern einfach Menschen, die verletzt wurden, sich neu sortieren, gerade keine feste Beziehung wollen – oder schlicht den Mut haben, Liebe abseits klassischer Kategorien zu leben.

Situationship: Intimität, aber ohne Verpflichtung

Matthias und Eva zeigen: Es geht nicht um Spielchen, sondern um vorsichtige Wiederannäherung. Um das Bedürfnis nach Intimität, ohne den Druck einer neuen Verpflichtung. Für viele ist das Balsam. Wie ein Pflaster auf einer Wunder, die noch heilt. Aber Nähe ohne Bindung – geht das wirklich?

Familientherapeutin Romy Winter gibt Beziehungstipps.

Eine Situationship ist wie ein WG-Zimmer im eigenen Herzen: gemütlich, aber du weißt nie, wann der andere auszieht. Kein Vertrag, kein gemeinsamer Plan, keine Verbindlichkeit. Das kann wunderbar funktionieren – wenn beide wirklich das Gleiche wollen. Das Problem: Meistens möchte irgendjemand eben doch mehr. Und dann wird es ungemütlich. Und schmerzhaft. Wer sich auf „mal sehen“ einlässt, bekommt oft auch nur „vielleicht“. Die Gefahr: Manchmal reicht ein halbes Herz um ein ganzes zu zerstören.

Die neue Beziehungsform kann funktionieren

Ist unsere Gesellschaft beziehungsunfähig? Vielleicht. Vielleicht sind wir auch einfach nur müde. Nach Ehen, Trennungen, Verlusten, toxischen Beziehungen und der Entromantisierung all der Netflix-Romanzen glauben viele Menschen nicht mehr an das große Ganze – sondern nur noch an das kleine Glück.

Situationships sind die romantische Jogginghose: bequem, weich, bewegungsfrei - wenn auch gesellschaftlich immer noch mit einem Hauch Scham behaftet. Aber vielleicht ist genau das die neue Realität. Eine, in der wir Beziehung nicht mehr an Definitionen messen, nichts mehr etikettieren müssen, sondern Liebe ohne Label leben. Vielleicht ist das gar keine Beziehungsflucht, sondern eine Beziehungsform im Umbruch.

Fazit? Bitte sehr: Situationships können funktionieren – solange beide wirklich nur „in momento” auf der Couch chillen wollen und keiner insgeheim schon das Kinderzimmer tapeziert. Wer aber ehrlich zu sich und dem anderen ist, kann in dieser undefinierten Grauzone etwas sehr Echtes finden: eine neue Form von Nähe. Ohne Ansprüche. Ohne Etikett. Und ohne Maske - weil es reicht, zu sein, wer man ist, wenn niemand mehr will.

Zur Person Romy Winter arbeitet seit 2018 als Paar- und Familientherapeutin, hat mehrere Bücher geschrieben, darunter „Das Herz der Familie - Mehr Paar und nicht nur Eltern sein.“ In unserer Partnerschaftskolumne schreibt die 41-Jährige jetzt alle zwei Wochen über Beziehungsthemen.