"Sex Zimmer, Küche, Bad": Start und alle Infos zur Amazon-Serie

Ende Dezember geht die neue Serie "Sex Zimmer, Küche, Bad" bei Amazon Prime Video an den Start. Alle Infos zum Start, der Besetzung und zur Handlung der Serie haben wir hier für Sie.

Kurz vor Weihnachten gibt es mal wieder eine deutsche Serie im Stream zu sehen: "Sex Zimmer, Küche, Bad" heißt das neue Werk von Drehbuchautor Tim Gondi, von dem unter anderem die Filme "Abikalypse" (2019) und "Takeover" (2020) stammen. Im Mittelpunkt der Serie steht eine sechsköpfige Studenten-WG im Münchner Glockenbachviertel.

Wann geht "Sex Zimmer, Küche, Bad" bei Amazon Prime Video an den Start? Wie viele Folgen wird die deutsche Produktion haben? Worum genau geht es in der Young-Adult-Comedy Serie? Alle Infos und einen Trailer haben wir in diesem Artikel für Sie.

"Sex Zimmer, Küche, Bad": Start bei Amazon Prime morgen

Die neue deutsche Serie wurde exklusiv für den Streaming-Dienst von Amazon produziert und wird dort ab dem 23. Dezember 2021 zu sehen sein. Der amerikanische Großkonzern produziert die Serie in Kooperation mit den Münchner Pantaflix Studios.

"Sex Zimmer, Küche, Bad": Folgen

Die erste Staffel von "Sex Zimmer, Küche, Bad" wird insgesamt acht Folgen umfassen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir werden Sie informieren, sobald Amazon die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Handlung von "Sex Zimmer, Küche, Bad": Worum geht es in der Serie?

Hauptschauplatz und Mittelpunkt der Handlung in "Sex Zimmer, Küche, Bad" ist eine Münchner Studenten-WG in der insgesamt sechs Mitbewohner gemeinsam leben. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der WG werden eines Tages von Hauptmieterin Ina überrumpelt, die sich gemeinsam mit ihrem Freund entschieden hat, spontan nach Portugal auszuwandern. Das bedeutet für die Hinterbliebenen, dass neue Mitbewohner gefunden werden müssen. In einem regelrechten Casting-Marathon versuchen sie Nachmieter für die beiden zu finden, die auch zum Rest der Hausbewohner passen. Letztendlich fällt die Wahl auf Sophie, die mitsamt eigener Putzfrau daherkommt.

Die Handlung der Serie dreht sich neben lauten Partynächten auch um die Beziehungen zwischen den Mitbewohnern und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens in den ersten eigenen vier Wänden.

Besetzung von "Sex Zimmer, Küche, Bad": Schauspieler im Cast

Bei der Besetzung der neuen Serie haben die Macher sowohl auf etablierte Jungschauspieler als auch auf unerfahrenere Influencerinnen und Influencer wie unter anderem Leon Pelz und Luana Knöll gesetzt. Das sind die Hauptdarsteller von "Sex Zimmer, Küche, Bad" im Überblick:

Patrick Mölleken als David

als David Sascha Quade als Norbert

Céline Beran als Kim

Stefanie von Poser als Milla

Alexander Wipprecht als Frank

Luana Knöll als Larissa

als Larissa Sandro Weinzierl als Nelson

Jana Riva als Sophie

Lukas White als Enno

Die Regie hat Lars Parlaska übernommen, der unter anderem bereits an drei Tatort Episoden beteiligt und an der neuen Mini Serie "Faking Hitler" mitgearbeitet hat.

Trailer zu "Sex Zimmer, Küche, Bad"

Amazon hat schon einen ersten Trailer zur neuen Serie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: