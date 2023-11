"Sexiest Man Alive" 2023 ist Patrick Dempsey

Jedes Jahr kürt das People-Magazin den "Sexiest Man Alive". 2023 erhält Grey's-Anatomy-Schauspieler Patrick Dempsey den Titel. Er folgt auf Chris Evans.

Er ist nun mit 57 Jahren der "Sexiest Man Alive" 2023: Patrick Dempsey. Das gab das People-Magazin in der Nacht auf Mittwoch bekannt. Bekannt ist der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Neurochirurg Derek Shepherd in der Serie "Grey's Anatomy". Von 2005 bis 2015 war er dort zu sehen - und galt lange Zeit als Frauenschwarm. Mit dem Titel als "Sexiest Man Alive" dürfte das nun offiziell sein.

Der Schauspieler selbst sagte den People-Magazin zu der Auszeichnung: "Ich bin froh, dass das an diesem Punkt in meinem Leben passiert. Es ist schön, diese Anerkennung zu bekommen, aber es gibt mir die Plattform, um es für etwas Positives zu nutzen", sagt Dempsey. Besonders wichtig sei ihm das Dempsey Center, eine Anlaufstelle für Krebs-Patienten und deren Angehörige, welche Dempsey zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat.

Patrick Dempsey aus "Grey's Anatomy" ist "Sexiest Man Alive" 2023

Der "Sexiest Man Alive" ist außerdem Ehemann und Vater. Er is verheiratet mit seiner Frau Jillian, die als Make-Up-Künstlerin arbeitet und eine eigene Kosmetiklinie gegründet hat. Die beiden haben drei Kinder: Die 21-jährige Talula und die 16-jährigen Zwillinge Sullivan und Darby. Der 57-Jährige hat außerdem eine Leidenschaft für den Rennsport.

Auf die Frage des People-Magazins, was ihm durch den Kopf ging, als er von seiner Auszeichnung erfuhr, antwortete Dempsey: "Ich war komplett geschockt, dann fing ich an zu lachen und dachte mir, das ist ein Witz, oder? Ich hatte das völlig vergessen und habe nie daran gedacht, in diese Position zu kommen. Also meinem Ego geht's gut", sagte Dempsey.

"Sexiest Man Alive" 2022 war Schauspieler Chris Evans

2024 wird der Schauspieler im Film "Ferrari" zu sehen sein, in dem er den italienischen Fahrer Piero Taruffi spielt. "Ich verfolgte den Film jahrelang. Irgendwann rief ich den Regisseur an und sagte, dass ich Teil davon sein will", sagte Dempsey dem People-Magazin. Der Spielfilm wird 2024 exklusiv bei Prime Video in Deutschland zu sehen sein.

