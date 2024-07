Sexualisierte Gewalt Missbrauch von Minderjährigen: 71 Durchsuchungen in Hessen

71 Wohnungen und Häuser, 69 Beschuldigte und 524 Datenträger: Landesweit sind in Hessen Ermittler gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorgegangen. Was sind die Vorwürfe?