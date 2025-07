Trainer wegen Missbrauchs zu acht Jahren Haft verurteilt

Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Jungen ist ein ehemaliger Jugend-Fußballtrainer aus der Nähe von Frankfurt am Main zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Zudem werde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, sagte der Vorsitzende Richter im Frankfurter Landgericht. Dies bedeutet, dass der kokainabhängige 29-Jährige während seiner Haftzeit entsprechend verlegt und in der Anstalt therapiert wird. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Der Mann hatte fünf Jungs im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in den Jahren 2019 bis 2024 sexuell missbraucht. Vor seiner Festnahme vergewaltigte er einen der Jugendlichen. Auch zwang er mehrere Jungs mit Drohungen dazu, Kokain zu nehmen.

Die Staatsanwältin hatte eine Haftstrafe von achteinhalb Jahren inklusive einer Unterbringung beantragt. Der Rechtsanwalt plädierte für eine Haftdauer von höchstens fünf Jahren und neun Monaten, inklusive einer Therapiezeit von mindestens zwei Jahren.