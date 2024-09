Sexuelle Gewalt an Kind in Grundschule? Polizei Essen fahndet

Die Polizei Essen sucht nach einem Mann, der vergangene Woche Donnerstag (12. September) einem Kind an einer Grundschule in Essen-Katernberg sexuelle Gewalt angetan haben soll. Nach dem Übergriff hatte sich das Kind an die Lehrerin gewandt, die sofort die Polizei rief. Zeugen erinnerten sich zudem an eine Person, die sich im Umfeld der Schule auffällig verhalten haben soll. Von ihm hat die Polizei nun ein Phantombild erstellt.

Der gesuchte Mann soll zwischen 170 und 175 Zentimetern groß sein und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Zum Zeitpunkt der Tat soll er einen schwarzen Pullover mit roter „Hugo“-Aufschrift, schwarze Hose und rote Schuhe getragen haben. Der Mann soll helle Hautfarbe haben, blonde oder orange-blonde Haare, die er zum Dutt gewickelt hat und einen orange-blonden, kürzeren Vollbart. Zudem soll er akzentfrei Deutsch sprechen.

Nach Missbrauch an einer Grundschule: Polizei Essen fahndet

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail entgegen: hinweise.essen@polizei.nrw.de. Wo genau die Tat stattgefunden haben soll, zu welcher Uhrzeit und an welcher Schule, teilt die Polizei nicht mit.