"Shadow and Bone" - wann kommt Staffel 3? Alles zu Start, Handlung und Besetzung

"Shadow and Bone – Legenden der Grisha" - wird es eine dritte Staffel der beliebten Netfix-Serie geben? Alle Infos zu Start, Handlung, und Besetzung finden Sie hier.

Seit 2021 läuft die Fantasy-Serie "Shadow and Bone – Legenden der Grisha" auf Netflix. Seit März 2023 gibt es jetzt eine zweite Staffel der Erfolgs-Serie und schon seit einiger Zeit wird über eine mögliche dritte Staffel gemunkelt.

Gibt es eine dritte Staffel von "Shadow and Bone" und wann geht sie an den Start? Worum geht es in der Serie? Welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung der dritten Staffel haben wir hier für Sie.

"Shadow and Bone": Wann geht Staffel 3 an den Start?

Ob es eine Fortsetzung von "Shadow and Bone" geben wird, hat Netflix bisher noch nicht bestätigt, dementsprechend gibt es auch noch keinen konkreten Starttermin. Für den Streamingdienst hängt der Release von Staffel 3 davon ab, wie erfolgreich die aktuelle Staffel ist. Die zweite Staffel wurde nur wenige Monate nach dem Release der ersten Staffel angekündigt, da Staffel 1 bereits großen Anklang erhielt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie eine dritte Staffel bekommt, ist nicht nur aufgrund ihrer Beliebtheit groß: Basierend auf gleich zwei verschiedenen Buchreihen der Autorin Leigh Bardugo gibt es für die Serie auch eine ganze Menge Material. Showrunner Eric Heisserer hatte ursprünglich bereits drei Staffeln für "Shadow and Bone" vorgesehen.

Sobald mehr über den Release von Staffel 3 bekannt ist, erfahren Sie es in diesem Artikel.

Handlung von "Shadow and Bone": Worum geht es in Staffel 3?

Sollte eine dritte Staffel erscheinen, könnte es in den neuen Folgen möglicherweise weiter über die Grischas und die dunkle Seite der Magie hinausgehen. Die Grischas verfügen nämlich über magische Fähigkeiten, die sie entweder für gute Zwecke nutzen oder auch für schwarze Magie missbrauchen können. Eine der Hauptcharaktere der Handlung, Alina Starkov, hat ebenfalls außergewöhnliche Fähigkeiten, doch sie ist in Gefahr: Dunkle Mächte wollen sich ihre Kräfte zu eigen machen.

Im großen Cliffhanger von Staffel 1 stellt sich am Ende heraus, dass der vermeintlich geschlagene Erzfeind der Hauptcharaktere Mal und Alina doch überlebt hat. Der böse General Kirigan ist mächtiger denn je und hat neue, grausame Monster in seinen Besitz gebracht. In Staffel 2 von "Shadow and Bone" müssen sich Alina und Mal daraufhin auf die Suche nach neuen Verbündeten und Kräften machten.

Wie es daraufhin aber genau in Staffel 3 weiter geht, dazu gibt es noch keine Informationen - zumal noch nicht sicher ist, ob und wann diese erscheinen wird.

Die Besetzung von "Shadow and Bone" Staffel 3

In Staffel 2 hat sich wenig am Cast verändert, es kamen lediglich neue Rollen dazu. Die altbekannten Gesichter sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der dritten Staffel dabei - sollte es eine geben. Sicher ist das aber nicht.

Das sind die Schauspieler und ihre Charaktere bei "Shadow and Bone":

Rolle Schauspieler Alina Starkov Jessie Mei Li Kaylan Teague (jung) Alexander Kirigan Ben Barnes Kaz Brekker Freddy Carter Malyen “Mal” Oretsev Archie Renaux Inej Ghafa Amita Suman Jesper Fahey Kit Young Malyen Oretsev Archie Renaux Cody Molko (jung) Nina Zenik Danielle Galligan Genya Safin Daisy Head Zoya Nazyalensky Sujaya Dasgupta Ivan Simon Sears Fedyor Kaminsky Julian Kostov Matthias Helvar Calahan Skogman Baghra Zoë Wanamaker David Kostyk Luke Pasqualino Marie Jasmine Blackborow Nadia Zhabin Gabrielle Brooks Wylan Hendricks / Wylan Van Eck Jack Wolfe Nikolai Lantsov Patrick Gibson Tolya Yul-Bataar Lewis Tan Tama Kir-Bataar Anna Leong Brophy