"She-Hulk - Die Anwältin" auf Disney+: Alles zu Folgen, Handlung und Besetzung

Bei Disney+ läuft seit dem Sommer die neue Serie "She-Hulk - Die Anwältin". Hier liefern wir Ihnen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer.

Seit Mitte August 2022 hat Disney+ eine neue Superhelden-Serie im Progarmm. Diesmal dreht sich alles um die Marvel-Figur Hulk, aber nicht wie gewohnt in der männlichen, sondern in der weiblichen Ausgabe - "She-Hulk - Die Anwältin".

Sie möchten wissen, seit wann "She-Hulk" im Stream auf Disney+ läuft? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler sind dabei? Um was geht es bei "She-Hulk - Die Anwältin"?

In diesem Artikel finden Sie einen Überblick mit allen wichtigen Infos zu "She-Hulk - Die Anwältin".

Wann ging "She-Hulk - Die Anwältin" bei Disney+ los?

Disney+ startete "She-Hulk - Die Anwältin" letztendlich am 18. August 2022 - ursprünglich war der Start schon einen Tag früher geplant.

Wie viele Folgen von "She-Hulk - Die Anwältin" gibt es?

Staffel 1 der Marvel-Serie "She-Hulk - Die Anwältin" hat insgesamt neun Folgen mit jeweils um die 30 Minuten. Seit dem 18. August wurde jeden Donnerstag bis zum Finale am 13. Oktober eine neue Episode auf Disney+ veröffentlicht.

Folge 1: "'Ne normale Menge an Wut"(18.08.22)

Folge 2: "Supermenschenrecht" (25.08.22)

Folge 3: "Das Volk gegen Emil Blonsky " (01.09.22)

" (01.09.22) Folge 4: "Ist das keine echte Magie?" (08.09.22)

Folge 5: "Grün, fies und der Hammer in ' ner Jeans " (15.09.22)

" (15.09.22) Folge 6: "Nur Jen" (22.09.22)

Folge 7: "Das Retreat" (29.09.22)

Folge 8: "Quak und Zack " (06.10.22)

Folge 9: "Wessen Serie ist das nochmal?" (13.10.22)

Wo läuft "She-Hulk - Die Anwältin"? Übertragung im Stream

Da auf Disney+ alle Produktionen der Marvel Studios zu sehen sind, steht auch die neue Serie "She-Hulk" dort zur Verfügung. Um alle zehn Folgen der Superhelden-Serie streamen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Neukunden haben bei Disney+ die Möglichkeit, sich zwischen zwei verschiedenen Abos zu entscheiden. So ist der Kauf eines monatlichen Abos für 8,99 Euro oder eines jährlichen Abos für 89,90 Euro möglich. Die Preisangaben entsprechen dem Stand vom Oktober 2022.

Besetzung von "She-Hulk - Die Anwältin": Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast der Serie?

Das ist eine List der Schauspieler, die zur Besetzung der Marvel-Serie auf Disney+ gehören:

Rolle Schauspieler/Schauspielerin Jennifer Walters /She-Hulk Tatiana Maslany Bruce Banner /Smart Hulk Mark Ruffalo Titania Jameela Jamil Jennifer Walters beste Freundin Ginger Gonzaga Wong Benedict Wong Emil Blonsky /Abomination Tim Roth Josh Segarra Jon Bass Jameela Jamil Renée Elise Goldsberry

Hinter der Kamera agierten unter anderem:

Kat Coiro und Anu Valia - Regie

und - Regie Jessica Gao - Hauptautorin

"She-Hulk": Das ist die Handlung

In der neuen Marvel-Serie geht es um She-Hulk, die in Wirklichkeit eigentlich Jennifer Walters ist. In der Vergangenheit wurde Jennifer attackiert, sodass eine Bluttransfusion nötig war. Diese hat sie von keinem geringeren als Bruce Banner, besser bekannt als Hulk, bekommen.

Jennifer Walters führt das komplizierte Leben einer alleinstehenden Anwältin und ist darüber hinaus ein grüner, zwei Meter großer Hulk mit Superkräften. In der Serie muss sich Jennifer mit ihrer Gegnerin Titania herumschlagen, die ihre Kräfte von dem Marvel-Schurken Dr. Doom erhalten hat und diese nicht gerade für gute Zwecke einsetzt. Wird sich She-Hulk gegen Titania durchsetzen können?

Das ist der offizielle Trailer von "She-Hulk - Die Anwältin" bei Disney+