"Shopping Queen"-Jubiläum: Alle Infos rund um Sendetermine, Kandidatinnen und Übertragung

Das zehnjährige Jubiläum von "Shopping Queen" ist Ende Januar eine Woche lang bei VOX zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung und Wiederholung.

Shopping-Fans aufgepasst: Vor zehn Jahren, am 30. Januar 2012, lief bei VOX die 1. Folge von "Shopping Queen". Ende Januar 2022 feiert die Styling-Doku nun eine Woche lang Jubiläum - und das in Antalya.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das zehnjährige Jubiläum der Guido Maria Kretschmer Show.

Wie liegen die Sendetermine vom "Shopping Queen"-Jubiläum?

Die Jubiläums-Shopping-Woche läuft wie gewohnt von Montag bis Freitag täglich um 15.00 Uhr bei VOX. Los geht es am Montag, 30. Januar 2022 und die letzte Folge ist am Freitag, 4. Februar 2022 zu sehen.

"Shopping Queen"-Jubiläum: Übertragung im TV und Stream

Wie üblich übernimmt auch beim zehnjährigen Jubiläum von "Shopping Queen" der Free-TV-Sender VOX die Fernsehübertragung.

Zudem können Sie die Sendung auch im Internet über den Streaming-Dienst RTL+ im Livestream verfolgen. Hierfür benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen Zugang, der im Abonnement 4,99 Euro monatlich kostet.

Gibt es eine Wiederholung vom "Shopping Queen" Jubiläum 2022?

Folge verpasst? Kein Problem. Über den Streaming-Dienst RTL+ können Sie die gesamten Folgen vom großen "Shopping Queen" Jubiläum auch im Nachhinein anschauen. Hierfür benötigen Sie jedoch ebenfalls einen Zugang beim Streaming-Anbieter für 4,99 Euro monatlich.

10 Jahre "Shopping Queen": Das ist das Besondere an den Spezialfolgen

Wie immer sucht pro Tag eine Kandidatin nach einem Outfit, das die anderen Kandidatinnen und den Juror Guido Maria Kretschmer überzeugen sollen. Am Ende eines jeden Tages erhalten die Kandidatinnen Punkte von ihren Mitstreiterinnen und am letzten Tag gibt auch Guido eine Bewertung der Outfits ab. Letztendlich geht es in der Geburtstagswoche um die Jubiläums-"Shopping Queen"-Krone und einen Gewinn über 1000 Euro.

Schon immer steht jede Woche von "Shopping Queen" unter einem bestimmten Motto, welches mit dem Outfit getroffen werden muss. Was ist das Besondere der Jubiläumswoche?

Beim zehnjährigen Jubiläum geht es für die Kandidatinnen nach Antalya - denn dort liegt der Ursprung der Sendung. Kretschmer sagte dem Sender: "Ich fand es eine wunderbare Idee, unsere Jubiläums-Kandidatinnen als Geschenk in den Urlaub zu schicken". Das Finale am Freitag findet wie immer in Hamburg statt.

Das "Shopping Queen" Jubiläum steht unter dem Motto: 'Happy Birthday, "Shopping Queen"! Finde das perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail an der türkischen Riviera!"'. Jede Kandidatin bekommt an ihrem Tag einen anderen Cocktail, an den sie ihr Outfit anpassen muss. Von "Sex on the Beach" über "Rainbow", "Pink Lady", "Cosmopolitan" oder "Swimming Pool" ist alles dabei.

Während die tägliche Kandidatin auf Shopping-Tour unterwegs ist, können die Konkurrentinnen einen Einblick in den Kleiderschrank und die Home-Story der Shopperin erlangen. Zudem sind sie diesmal im Urlaub. Das bedeutet: Strand, Meer, Banana Boat und Ausflüge für die Teilnehmerinnen.

Das sind die Kandidatinnen vom "Shopping Queen" Jubiläum

Hier haben wir einen Überblick über die Kandidatinnen der "Shopping Queen" Jubiläumswoche für Sie:

Dana (26) aus Witten : Assistentin in der Immobilienverwaltung

: Assistentin in der Immobilienverwaltung Melanie (34) aus Uelzen : Fotografin

: Fotografin Manuela (58) aus Nideggen : Rentnerin

: Rentnerin Kemi (38) aus dem Elsass : Künstlerin

(38) aus dem : Künstlerin Hannah (26) aus Stuttgart : Studentin

Außerdem hat Kretschmer den Kandidatinnen fünf prominente Shopping-Begleitungen mit türkischen Wurzeln zur Verfügung gestellt, die nicht nur bei der Beratung für das perfekte Outfit, sondern auch für die Kommunikation und Landessprache hilfreich sind. Hier eine Übersicht über die Promi-Begleitungen:

Timur Ülker : Schauspieler

: Schauspieler Meltem Kaptan : Comedienne

: Comedienne Funda Vanroy: Schauspielerin und Moderatorin

Saliha „Sally“ Özcan: YouTuberin

Wilma Elles: Schauspielerin

Insgesamt lief "Shopping Queen" bisher mit 2081 Folgen und 94.686 Sendeminuten im Fernsehen. 2014 wurde die Shopping-Sendung mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.