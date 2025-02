«Let's Dance»: Taliso Engel tanzt in Herzen des Publikums

Der stark sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel hat sich bei der RTL-Show «Let's Dance» in die Herzen des Fernsehpublikums getanzt. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 22-Jährige in der ersten Ausgabe der neuen Staffel das sogenannte Direktticket. Damit kann er in der nächsten Folge von «Let's Dance» keinesfalls ausscheiden.

Beim Jury-Votum hatte der in Nürnberg geborene Schwimmer, der schon Weltrekorde aufgestellt und zweimal Paralympics-Gold gewonnen hat, für seinen Langsamen Walzer nur 15 Punkte gesammelt. Das sind drei weniger als der Jury-Favorit, Ballermann-Sänger Marc Eggers, erhielt.

Tanzpartnerin soll Handicap kennen - und sofort vergessen

Engel absolvierte allerdings einen enorm sympathischen Auftritt und legte - nicht nur gemessen an seiner Einschränkung - einen beeindruckenden Tanz hin. Der Sportler erläuterte seine Behinderung: «Man kann sich das so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge was sehe.» RTL simulierte diese Perspektive für einen kurzen Moment mit einem weithin schwarzen Bild. Seine Partnerin solle das zwar wissen, aber am liebsten sofort wieder vergessen, wünsche er sich, sagte der Sportler.

Nach der Darbietung sprach Engel offen über seine Ängste auf dem Tanzparkett: «Wir haben einen Langsamen Walzer. Und ich bin trotzdem außer Atem. Weil ich einfach vor Nervosität so einen hohen Puls hatte. Ich habe den ganzen Tanz hindurch gezittert.» Jurorin Motsi Mabuse lobte seine gerade Körperhaltung. Der gefürchtete Profi-Kritiker Joachim Llambi riet ihm zu mehr Zusammenspiel mit der Tanzpartnerin: «Ich möchte, dass Du offener bist, dass Du fordernder bist, dass Du gemeinsam Spaß hast.»

In der nunmehr 18. Staffel tanzen außer Engel unter anderem Fernsehkoch Roland Trettl, Promi-Sohn Diego Pooth, Schauspielerin Simone Thomalla, Beinahe-Dschungelkönigin Leyla Lahouar und Stuntfrau Marie Mouroum.

