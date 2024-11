Fast 3.300 Bewerbungen für ESC-Vorentscheid mit Stefan Raab

Für den deutschen ESC-Vorentscheid mit der Jury um Stefan Raab sind fast 3.300 Bewerbungen eingegangen. 3.281 Einzel-Künstlerinnen und -Künstler sowie Bands hätten sich für die Veranstaltung beworben, teilten RTL und die ARD mit. Darunter seien auch etablierte Künstler mit «beeindruckenden Karrieren». Namen wurden nicht genannt. Der älteste Bewerber ist demnach 83 Jahre alt.

Vier Live-Shows terminiert

Am 14., 15. und 22. Februar strahlt RTL drei Live-Vorentscheid-Shows aus. In der vierten Live-Show am 1. März im Ersten wird dann feststehen, wer für Deutschland nach Basel zum Eurovision Song Contest (ESC) fährt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen es in der letzten Live-Show in der Hand haben, wer der deutsche Gewinner-Act im Vorentscheid wird. Der Privatsender RTL und die öffentlich-rechtliche ARD - die Federführung hat in der ARD der NDR - kooperieren beim Vorentscheid.

Ende Oktober war bekanntgeworden, dass Entertainer Stefan Raab Teil der Jury des deutschen Vorentscheids sein wird. Wer die anderen Jury-Mitglieder sein werden, ist noch unklar. Raab sagte Ende Oktober, er könne sich unter Umständen auch vorstellen, einen Song für den Künstler oder die Künstlerin zu schreiben. Selbst als ESC-Kandidat antreten wolle er nicht. Der Eurovision Song Contest findet im Mai 2025 in Basel statt, weil die Schweiz in diesem Jahr den Sieg holte.