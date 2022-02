"Showtime of my Life" 2022: Alle Infos zur Show, die Krebs den Kampf ansagen möchte

Vox zeigt Staffel 2 von "Showtime of my Life". Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die diesjährigen Teilnehmer, Sendetermine, Wiederholung und Übertragung im TV und Stream.

Im Februar 2022 lassen einige Promis im Kampf gegen Krebs wieder ihre Hüllen fallen. Vox geht mit "Showtime of my Life" 2022 in eine zweite Runde. Der Sender möchte mithilfe der Show auf das wichtige Thema Krebs aufmerksam machen und dem Publikum die Scheu vor einer Krebsvorsorge nehmen.

Anfang 2021 präsentierte Vox Staffel 1 von "Showtime of my Life". Da die Themen Krebs und Krebsvorsorge weiterhin von großer Wichtigkeit sind, in der öffentlichen Diskussion aber oftmals unter den Tisch gekehrt werden, möchte der Sender in Staffel 2 erneut darauf aufmerksam machen. Und das auf ganz besondere Art und Weise.

Wann läuft Staffel 2 von "Showtime of my Life" auf Vox? Wer sind die Frauen und Männer, die dieses Jahr als Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei sind? Gibt es eine Wiederholung? Findet die Übertragung im TV und Stream statt? Hier finden Sie alles Wissenswerte im Überblick.

Wann läuft "Showtime of my Life" 2022? Sendetermine auf Vox

Insgesamt wird es zwei neue Folgen von "Showtime of my Life" 2022 geben. Beide werden im Februar 2022 auf Vox ausgestrahlt.

Das sind die Sendetermine von Staffel 2:

Folge 1: Dienstag, 15. Februar 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 2: Dienstag, 22. Februar 2022, 20.15 Uhr, Vox

2022 wird es acht weibliche Teilnehmerinnen und acht männliche Teilnehmer bei "Showtime of my Life" geben. Die Männer werden in Folge 1 am 15. Februar zu sehen sein. Die Frauen möchten in Folge 2 am 22. Februar auf die Krebsvorsorge Aufmerksam machen.

Gibt es eine Wiederholung von "Showtime of my Life" 2022?

Ob und wann eine Wiederholung von Folge 1 und Folge 2 im TV auf Vox zu sehen sein wird, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Fest steht aber, dass beide Folgen der zweiten Staffel auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung stehen werden.

"Showtime of my Life" 2022: Übertragung im TV und Stream

Die Show, in der prominente Teilnehmer Krebs den Kampf ansagen möchten, wird sowohl im Free-TV auf Vox, als auch im Stream von RTL+ zu sehen sein.

Wer "Showtime of my Life" 2022 live über den Stream sehen möchte, benötigt allerdings das Premium-Abonnement. Für 4,99 Euro im Monat können 14 Sender der RTL-Gruppe live auf RTL+ gestreamt werden.

"Showtime of my Life" 2022: Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Auch Prominente sind von Krebserkrankungen häufig betroffen. Genau aus diesem Gründen hat Vox auch 2022 wieder 16 Stars in die Show geholt, um dem Publikum die Wichtigkeit von Krebsvorsorgeuntersuchungen zu zeigen. Insgesamt berichten acht Männer und acht Frauen über ihre ersten Erfahrungen und Geschichten mit Krebs, aufgeteilt in zwei Shows. Den Anfang machen in Folge 1 die Männer. Die Frauen ziehen in Folge 2 dann nach.

Am Ende jeder Folge wird es eine große Show-Performance geben, bei der alle Teilnehmer die Hüllen fallen lassen werden. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Laut Vox lautet die Botschaft der Promis: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!".

Das sind die Männer als Teilnehmer bei "Showtime of my Life" 2022:

Mickie Krause (Sänger)

(Sänger) Heiko Wasser (Formel-1-Urgestein)

(Formel-1-Urgestein) Jan Sosniok (Schauspieler)

(Schauspieler) Oli Petszokat (Moderator)

(Moderator) Pascal Hens (ehemaliger Profi-Handballer)

(ehemaliger Profi-Handballer) Michael Roth (ehemaliger Profi-Handballer)

(ehemaliger Profi-Handballer) Benjamin Köhler (ehemaliger Profi-Fußballer)

(ehemaliger Profi-Fußballer) Kim Tränka (" Prince Charming ")

Das sind die Frauen als Teilnehmer bei "Showtime of my Life" 2022:

Sila Sahin-Radlinger (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Sabine Kaack (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Lilly Becker (Model)

(Model) Sonya Kraus (Moderatorin)

(Moderatorin) Tanja Bülter (Moderatorin)

(Moderatorin) Nicole Jäger (Comedian und Autorin)

(Comedian und Autorin) Carolin Kotke (Bloggerin und Brustkrebsaktivistin)

Wer übernimmt die Moderation von "Showtime of my Life" 2022?

Auch in diesem Jahr wird "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" von Designer Guido Maria Kretschmer moderiert. Als DKMS LIFE-Botschafter ist er auch in Staffel 2 perfekt für die Rolle des Gastgebers geeignet.

Ebenfalls mit dabei sind die "Let`s Dance"-Stars Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Als Coaches unterstützen sie die Promis bei den Erfahrungen mit Krebserkrankungen und bereiten sie auf die große Show-Performance vor.