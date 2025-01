Illegalen Müll beim Mängelmelder melden

Bürger können eine illegale Müllablagerung sowie volle Mülleimer beim Mängelmelder im Sicherheitsportal des hessischen Innenministeriums angeben. Die Meldung wird automatisch an die zuständige Kommune weitergeleitet.

Das landesweite Sicherheitsportal startete im Februar 2023, seitdem wurden mehrere hunderttausend Aufrufe registriert. Nach Auskunft des Ministeriums sind derzeit 342 Kommunen am Mängelmelder beteiligt. Bislang seien rund 19.150 Meldungen erfasst und an die Kommunen weitergeleitet worden.

Gemeldet werden können weiterhin etwa Mängel an der Straßenbeleuchtung, Vandalismus und sogenannte Angsträume, also Orte im öffentlichen Raum, an denen sich die Bürger unwohl fühlen.