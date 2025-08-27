„Silo“, Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

„Silo“ ist eine düstere Science-Fiction-Serie von Apple TV. Der dystopisch gefärbte Plot basiert auf der Romanreihe von Hugh Howey. Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die letzten Überlebenden in einem unterirdischen Silo mit 144 Stockwerken leben. Die Gesellschaft dort folgt strengen Regeln, die angeblich ihrem Schutz dienen, doch es gibt Geheimnisse, die nicht jeder kennt.

Die Hauptfigur Juliette Nichols ist eine Ingenieurin, die nach und nach die Wahrheit über das Silo aufdeckt. Die Serie kombiniert Mystery, Drama und Spannung. Juliette versucht, die Machenschaften der Silo-Regierung zu entlarven.

Die erste Staffel wurde 2023 veröffentlicht und basiert auf dem ersten Roman der Reihe (“Wool“). Staffel 2 hatte hauptsächlich Elemente aus dem Buch „Shift“ zum Inhalt. Sie startete im November 2024. Beide Staffeln hatten jeweils zehn Folgen in einer Länge von 40 bis 60 Minuten. Eine dritte Staffel ist in der Mache, die finale Nr. 4 wurde schon bestätigt.

Was wissen wir bereits zu Staffel 3? Bleiben Sie bei uns, wir teilen unsere Infos mit Ihnen.

„Silo“: Start von Staffel 3

Die Dreharbeiten laufen aktuell in den Londoner Hoddesdon Studios, der Start wird voraussichtlich 2026 erwartet. Laut reuters.com hat Apple-CEO Tim Cook gemeinsam mit Hauptdarstellerin und Executive Producer Rebecca Ferguson Ende vergangenen Jahres in Cafeteria 18 des „Silo“-Set verkündet: „Wir drehen schon Staffel 3 und fühlen uns klasse.“ Ferguson fügte hinzu: „Wir können dieses ganze Umfeld erneut erkunden – unter neuen Umständen und neuen Bedrohungen. Wir sind zurück in der Serie, und es ist spannend, großartig und voller Geheimnisse.“

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von „Silo“?

Ein kurzer Blick in den Rückspiegel: Die zweite Staffel von Silo startete am 15. November 2024 und umfasst 10 Episoden. Die Handlung setzt direkt nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel an. Juliette Nichols, die im Zuge eines Mordfalls zum Sheriff ernannt wird, wagt sich weiter in die Tiefen des Silos und entdeckt neue Geheimnisse über dessen Ursprung und die Machenschaften der Führungsebene.

Ein zentrales Thema der Staffel ist die wachsende Unruhe unter den Bewohnern von Silo 18, die nach Antworten verlangen. Bernard Holland versucht mit strengen Maßnahmen, eine Revolution zu verhindern, während Juliette sich mit neuen Verbündeten zusammenschließt.

Das Finale der zweiten Staffel endet mit einem dramatischen Cliffhanger: Juliette versucht, die Bewohner vor einer tödlichen Gefahr zu warnen, während Bernard eine folgenschwere Entscheidung trifft.

Die Handlung der dritten und erst recht der vierten Staffel von „Silo“ ist offiziell noch nicht bekannt. Doch da die Serie auf Hugh Howeys Romanreihe basiert, gibt es bereits Raum für Spekulationen. Hauptdarstellerin und Executive Producer Rebecca Ferguson hat zudem betont, dass es ihr wichtig sei, „die gesamte Geschichte aus den Büchern zu erzählen“. Das könnte bedeuten, dass sich die kommenden Staffeln eng an die literarische Vorlage anlehnen.

Sollte die Serie tatsächlich den Verlauf der Romane übernehmen, wäre der dritte Band der „Silo“-Trilogie wohl die Grundlage für das Finale. Bislang folgen die ersten beiden Staffeln hauptsächlich dem Roman „Wool“, wenn auch mit einigen kreativen Anpassungen. Besonders auffällig ist, dass die Serienfassung die Figur Juliette, gespielt von Rebecca Ferguson, stärker in den Mittelpunkt rückt, während die Bücher die Handlung über verschiedene Erzählstränge und Hintergrundgeschichten breiter ausarbeiten. Es bleibt spannend, wie die kommenden Staffeln diese Dynamik weiterentwickeln werden.

Besetzung von „Silo“, Staffel 3: Diese Darsteller gehören zum Cast

Eine offizielle Besetzungsliste ist bisher nicht veröffentlicht worden – bis auf die naheliegende Tatsache, dass Rebecca Ferguson als Juliette definitiv zurückkehren wird.

Diese Schauspieler und Schauspielerinnen waren in den bisherigen Staffeln von „Silo“ in mehr als einer Folge zu sehen:

Rebecca Ferguson als Juliette Nichols

Common als Robert Sims

Tim Robbins als Bernard Holland

Harriet Walter als Martha Walker

Chinaza Uche als Paul Billings

Avi Nash als Lukas Kyle

Remmie Milner als Shirley Campbell

Billy Postlethwaite als Hank

Shane McRae als Knox

Rick Gomez als Patrick Kennedy

Iain Glen als Dr. Pete Nichols

Caitlin Zoz als Kathleen Billings

Olatunji Ayofe als Teddy

Chipo Chung als Sandy

Alexandria Riley als Camille Sims

Clare Perkins als Carla McLain

Christian Ochoa Lavernia als Rick Amundsen

Angela Yeoh als Deputy Molly Karins

Akie Kotabe als Diego

Steve Zahn als Solo

Tanya Moodie als Judge Mary Meadows

David Oyelowo als Sheriff Holston Becker

Ferdinand Kingsley als George Wilkins

Oscar Coleman als Anthony Sims

Will Patton als Deputy Sam Marnes

Geraldine James als Mayor Ruth Jahns

Sophie Thompson als Gloria Hildebrandt

Peter Gadiot als Mechanic

Georgina Sadler als Audrey

Orlando Norman als Rick

Sara Hazemi als Hope

Nick Haverson als Russell Conroy

Ross McCall als Jeff

Sienna Guillory als Hanna Nichols

Will Merrick als Danny

Ashley Zukerman als Daniel

Jessica Henwick als Helen

Florian Clare als Emerson/Judicial Tech Chris

Hinter der Kamera sind oder waren diese Damen und Herren aktiv:

Showrunner: Graham Yost

Regie: Morton Tyldum, David Semel, Bert & Bertie, Adam Bernstein

Drehbuch: Graham Yost, Jessica Blaire, Cassie Pappas, Ingrid Escajeda, Remi Aubuchon, Aric Avelino, Jeffrey Wang, Lekethia Dalcoe, Fred Golan