„Silo“, Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

„Silo“ ist eine düstere Science-Fiction-Serie von Apple TV. Der dystopisch gefärbte Plot basiert auf der Romanreihe von Hugh Howey. Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die letzten Überlebenden in einem unterirdischen Silo mit 144 Stockwerken leben. Die Gesellschaft dort folgt strengen Regeln, die angeblich ihrem Schutz dienen, doch es gibt Geheimnisse, die nicht jeder kennt.
Die Hauptfigur Juliette Nichols ist eine Ingenieurin, die nach und nach die Wahrheit über das Silo aufdeckt. Die Serie kombiniert Mystery, Drama und Spannung. Juliette versucht, die Machenschaften der Silo-Regierung zu entlarven.
Die erste Staffel wurde 2023 veröffentlicht und basiert auf dem ersten Roman der Reihe (“Wool“). Staffel 2 hatte hauptsächlich Elemente aus dem Buch „Shift“ zum Inhalt. Sie startete im November 2024. Beide Staffeln hatten jeweils zehn Folgen in einer Länge von 40 bis 60 Minuten. Eine dritte Staffel ist in der Mache, die finale Nr. 4 wurde schon bestätigt.
Was wissen wir bereits zu Staffel 3? Bleiben Sie bei uns, wir teilen unsere Infos mit Ihnen.
„Silo“: Start von Staffel 3
Die Dreharbeiten laufen aktuell in den Londoner Hoddesdon Studios, der Start wird voraussichtlich 2026 erwartet. Laut reuters.com hat Apple-CEO Tim Cook gemeinsam mit Hauptdarstellerin und Executive Producer Rebecca Ferguson Ende vergangenen Jahres in Cafeteria 18 des „Silo“-Set verkündet: „Wir drehen schon Staffel 3 und fühlen uns klasse.“ Ferguson fügte hinzu: „Wir können dieses ganze Umfeld erneut erkunden – unter neuen Umständen und neuen Bedrohungen. Wir sind zurück in der Serie, und es ist spannend, großartig und voller Geheimnisse.“
Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von „Silo“?
Ein kurzer Blick in den Rückspiegel: Die zweite Staffel von Silo startete am 15. November 2024 und umfasst 10 Episoden. Die Handlung setzt direkt nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel an. Juliette Nichols, die im Zuge eines Mordfalls zum Sheriff ernannt wird, wagt sich weiter in die Tiefen des Silos und entdeckt neue Geheimnisse über dessen Ursprung und die Machenschaften der Führungsebene.
Ein zentrales Thema der Staffel ist die wachsende Unruhe unter den Bewohnern von Silo 18, die nach Antworten verlangen. Bernard Holland versucht mit strengen Maßnahmen, eine Revolution zu verhindern, während Juliette sich mit neuen Verbündeten zusammenschließt.
Das Finale der zweiten Staffel endet mit einem dramatischen Cliffhanger: Juliette versucht, die Bewohner vor einer tödlichen Gefahr zu warnen, während Bernard eine folgenschwere Entscheidung trifft.
Die Handlung der dritten und erst recht der vierten Staffel von „Silo“ ist offiziell noch nicht bekannt. Doch da die Serie auf Hugh Howeys Romanreihe basiert, gibt es bereits Raum für Spekulationen. Hauptdarstellerin und Executive Producer Rebecca Ferguson hat zudem betont, dass es ihr wichtig sei, „die gesamte Geschichte aus den Büchern zu erzählen“. Das könnte bedeuten, dass sich die kommenden Staffeln eng an die literarische Vorlage anlehnen.
Sollte die Serie tatsächlich den Verlauf der Romane übernehmen, wäre der dritte Band der „Silo“-Trilogie wohl die Grundlage für das Finale. Bislang folgen die ersten beiden Staffeln hauptsächlich dem Roman „Wool“, wenn auch mit einigen kreativen Anpassungen. Besonders auffällig ist, dass die Serienfassung die Figur Juliette, gespielt von Rebecca Ferguson, stärker in den Mittelpunkt rückt, während die Bücher die Handlung über verschiedene Erzählstränge und Hintergrundgeschichten breiter ausarbeiten. Es bleibt spannend, wie die kommenden Staffeln diese Dynamik weiterentwickeln werden.
Besetzung von „Silo“, Staffel 3: Diese Darsteller gehören zum Cast
Eine offizielle Besetzungsliste ist bisher nicht veröffentlicht worden – bis auf die naheliegende Tatsache, dass Rebecca Ferguson als Juliette definitiv zurückkehren wird.
Diese Schauspieler und Schauspielerinnen waren in den bisherigen Staffeln von „Silo“ in mehr als einer Folge zu sehen:
- Rebecca Ferguson als Juliette Nichols
- Common als Robert Sims
- Tim Robbins als Bernard Holland
- Harriet Walter als Martha Walker
- Chinaza Uche als Paul Billings
- Avi Nash als Lukas Kyle
- Remmie Milner als Shirley Campbell
- Billy Postlethwaite als Hank
- Shane McRae als Knox
- Rick Gomez als Patrick Kennedy
- Iain Glen als Dr. Pete Nichols
- Caitlin Zoz als Kathleen Billings
- Olatunji Ayofe als Teddy
- Chipo Chung als Sandy
- Alexandria Riley als Camille Sims
- Clare Perkins als Carla McLain
- Christian Ochoa Lavernia als Rick Amundsen
- Angela Yeoh als Deputy Molly Karins
- Akie Kotabe als Diego
- Steve Zahn als Solo
- Tanya Moodie als Judge Mary Meadows
- David Oyelowo als Sheriff Holston Becker
- Ferdinand Kingsley als George Wilkins
- Oscar Coleman als Anthony Sims
- Will Patton als Deputy Sam Marnes
- Geraldine James als Mayor Ruth Jahns
- Sophie Thompson als Gloria Hildebrandt
- Peter Gadiot als Mechanic
- Georgina Sadler als Audrey
- Orlando Norman als Rick
- Sara Hazemi als Hope
- Nick Haverson als Russell Conroy
- Ross McCall als Jeff
- Sienna Guillory als Hanna Nichols
- Will Merrick als Danny
- Ashley Zukerman als Daniel
- Jessica Henwick als Helen
- Florian Clare als Emerson/Judicial Tech Chris
Hinter der Kamera sind oder waren diese Damen und Herren aktiv:
- Showrunner: Graham Yost
- Regie: Morton Tyldum, David Semel, Bert & Bertie, Adam Bernstein
- Drehbuch: Graham Yost, Jessica Blaire, Cassie Pappas, Ingrid Escajeda, Remi Aubuchon, Aric Avelino, Jeffrey Wang, Lekethia Dalcoe, Fred Golan
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden