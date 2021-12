Öffnungszeiten von Edeka, Aldi, Lidl und Co. an Silvester

An Silvester 2021 haben Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. verkürzte Öffnungszeiten. Viele Filialen haben nur bis Mittag auf. Wir fassen die Öffnungszeiten zusammen.

Silvester ist dieses Jahr an einem Freitag. Der Tag ist kein gesetzlicher Feiertag - und trotzdem gelten geänderte Öffnungszeiten, auch für Supermärkte. Hier die Übersicht, wann Aldi, Lidl, Edeka und Co. heute, am 31. Dezember, auf haben.

Wegen der unterschiedlichen Gesetze zu den Ladenöffnungszeiten haben die Bundesländer unterschiedliche Regelungen für Silvester. In Bremen, Hessen und Thüringen dürfen Läden am 31. Dezember nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet bleiben.

Silvester 2021: Öffnungszeiten unterschiedlich

In allen anderen Bundesländern wie zum Beispiel in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz gilt Silvester als ganz normaler Werktag, an dem die Geschäfte theoretisch wie gewohnt bis teilweise spätabends aufhaben dürften. In Baden-Württemberg dürften sie sogar bis 24 Uhr geöffnet sein. Trotzdem schließen einige Supermärkte auch hier an Silvester früher als sonst. Die Filialleiter dürfen vor Ort oft selbst entscheiden, wann sie ihre Mitarbeiter in den Feierabend schicken beziehungsweise bis wann sie Kunden im Laden haben möchten.

Wegen der unterschiedlichen Regelungen ist es schwer, eine einheitliche Übersicht zu den Öffnungszeiten an Silvester zu stellen. Die meisten Supermarkt- und Discounterketten haben keine einheitliche bundesweite Regelung für die Filialen in Deutschland ausgegeben. Hier ist ein grober Überblick darüber, wie die Läden die Öffnungszeiten ungefähr handhaben wollen.

Aldi Nord : Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet

Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet Aldi Süd : An Silvester von 7 bis 16 bzw. 17 Uhr geöffnet

An von 7 bis 16 bzw. 17 Uhr geöffnet Edeka : Keine einheitlichen Regelungen an Silvester

Keine einheitlichen Regelungen an Kaufland : Keine einheitlichen Regelungen an Silvester

Keine einheitlichen Regelungen an Lidl: Keine einheitlichen Regelungen an Silvester

Keine einheitlichen Regelungen an Penny : An Silvester ab 7 bzw. 8 Uhr bis 17 bzw. 18 Uhr geöffnet

: An ab 7 bzw. 8 Uhr bis 17 bzw. 18 Uhr geöffnet Real: Am 31. Dezember ab 7 bis 13 Uhr bzw. 18 Uhr geöffnet

Am 31. Dezember ab 7 bis 13 Uhr bzw. 18 Uhr geöffnet Netto: Keine einheitlichen Regelungen an Silvester

Keine einheitlichen Regelungen an Achtung: In Hessen , Bremen und Thüringen dürfen Supermärkte bis maximal 14 Uhr geöffnet haben

Wie hat Aldi an Silvester geöffnet?

Aldi Nord: Wer an Silvester bei Aldi Nord einkaufen möchte, kann das von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie dazu auch

Aldi Süd: Für Kunden im Süden Deutschlands haben die Aldi-Filialen folgende Öffnungszeiten: 7 bis 16 Uhr, manchmal sogar bis 17 Uhr. Wie genau die Öffnungszeiten an Silvester bei Aldi Süd ausfallen, entnehmen Sie den jeweiligen Aushängen in den Märkten.

Video: ProSieben

Silvester: Öffnungszeiten von Edeka

Edeka: Bei Edeka entscheiden die Filialleiter vor Ort, wie lange ihre Märkte an Silvester geöffnet haben. Deshalb variieren die Öffnungszeiten je nach Bundesland und Stadt oder Ort stark. Die genauen Öffnungszeiten können teilweise auf den Webseiten der Filialen oder über Google eingesehen werden, ansonsten informieren die Händler auch vor Ort über Aushänge in den Filialen oder in den Werbepropekten.

Kaufland: So hat der Supermarkt an Silvester geöffnet

Kaufland: Auch bei Kaufland variieren die Öffnungszeiten stark vom Bundesland und der jeweiligen Stadt oder dem Standort der Filialen. Die Öffnungszeiten an Silvester können über das Internet, Social Media oder über Werbeprospekte eingesehen werden.

Wann hat Lidl an Silvester offen?

Lidl: Der Marken-Discounter Lidl gibt für Silvester auch keine einheitlichen Öffnungszeiten an. Diese unterscheiden sich je nachdem, in welchem Bundesland Sie wohnen. Die Öffnungszeiten können auch von Stadt zu Stadt variieren. Die Filialen informieren aber meist schon jetzt darüber, wie an Silvester geöffnet sein wird.

Video: SAT.1

Wie hat Penny am 31. Dezember geöffnet?

Penny: Der Discounter Penny hat an Silvester meist von 7 bzw. 8 Uhr bis 17 Uhr oder teilweise sogar bis 18 Uhr geöffent. Das gilt nicht für Hessen, Thüringen und Bremen, wo die Läden laut Gesetz um 14 Uhr schließen müssen. In jeder Filiale werden Zettel ausgehängt, die über die genauen Öffnungszeiten in der jeweiligen Filiale informieren.

Wann hat Real an Silvester geöffnet?

Real: Wer an Silvester im Vollsortimenter Real einkaufen will, kann das in den meisten Filialen in Deutschland von 7 bis 13 Uhr bzw. teilweise bis 18 Uhr. Bis maximal 14 Uhr haben die Reals in Bremen, Hessen und Thüringen geöffnet.

Silvester: Einkaufen bei Netto

Netto: Der Marken-Discount Netto hat auch an Silvester geöffnet. Die Öffnungszeiten variieren jedoch stark von Bundesland zu Bundesland und von Ort zu Ort. Die genauen Zeiten können über Aushänge vor Ort oder über das Internet eingesehen werden.

Achtung: Samstag und Sonntag bleiben Geschäfte ganz zu

Übrigens: Da Silvester ein Freitag ist, ist Neujahr am Samstag. Der 1. Januar ist in allen Bundesländern Feiertag, die Geschäfte bleiben fast überall zu. Und am Sonntag ist dann generell geschlossen. Wer einkaufen geht, sollte also - ähnlich wie an den Weihnachtstagen - gleich für mehrere Tage einkaufen.