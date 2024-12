Silvester 2024: Warum feiert man am 31. Dezember Silvester? Und welche Bedeutung hat der Name?

Warum feiert man am 31. Dezember Silvester? Und was steckt hinter dem Namen dieses besonderen Tages? In diesem Artikel finden Sie die Antworten und weitere interessante Fakten.

Übrigens: Bei uns finden Sie auch Silvestersprüche und Grüße zu Neujahr. Wir haben außerdem 15 Silvester-Spiele für Kinder und Erwachsene zusammengestellt, die sich nur mit Zettel, Stift und Kreativität spielen lassen.

Name und Bedeutung: Warum feiert man am 31. Dezember Silvester 2024?

Die Erklärung ist einfach. Der 31. Dezember ist der Todestag des heiligen Silvester. Von 314 bis zu seinem Tod im Jahr 335 war er Bischof von Rom. Silvester gilt als Schutzheiliger für Haustiere und für ein gutes neues Jahr - wobei man über ihn als Person tatsächlich bis heute nur sehr wenig Belegbares weiß.

Silvester - sein lateinischer Name bedeutet "Waldbewohner" - wurde wohl in Rom geboren und im Jahr 284 zum Priester geweiht. Während der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian soll er sich in einer Höhle in einem Berg nördlich von Rom versteckt haben - auf dem er dann auch eine Kapelle errichtete.

Nachdem Kaiser Konstantin an die Macht kam und seinen Bürgern das Recht auf freie Religionsausübung zugestand, kehrte Silvester zurück und trat 314 das Amt des Bischofs von Rom an.

Die Legende besagt, dass Silvester den an Aussatz erkrankten Kaiser Konstantin durch reines Handauflegen geheilt habe. Roms Herrscher habe sich daraufhin zum Dank von Silvester taufen lassen und den Papst als kirchliches Oberhaupt neben sich anerkannt. Diese "Konstantinische Schenkung" - eine Fälschung, wie man heute weiß - war die Grundlage des späteren Kirchenstaates und diente Päpsten im Mittelalter dazu, weltliche Machtansprüche durchzusetzen.

Bedeutung des Hl. Silvester in der Rolle des Papstes gilt als umstritten

Schon seit dem 5. Jahrhundert gedenken die katholischen Christen Silvester, seit 813 steht der heiliggesprochene Mann im Kirchenkalender. Seine Leistungen als Papst sind allerdings bis heute umstritten. "Weder bei der epochalen Hinwendung Konstantins zum Christentum noch bei der Bewältigung der kirchenpolitischen und dogmatischen Auseinandersetzungen spielte Silvester eine für seine Zeitgenossen erinnerungswürdige Rolle", schreibt etwa Joachim Schäfer im Ökumenischen Heiligenlexikon.

"Er nahm weder 314 an der Reichssynode in Arles teil, wo die Auseinandersetzung mit dem Donatismus begann, noch 325 am 1. Konzil von Nicäa mit den wegweisenden Entscheidungen um die Wesensart Jesu Christi und gegen den bedrohlichen Arianismus."

Trotz solcher Zweifel ist und bleibt Silvester einer der bekanntesten Heiligen - eben durch seinen Namen, der jedes Jahr am 31. Dezember gewürdigt wird.

Wochentag: Wann ist Silvester 2024?

Das Datum für Silvester ist allgemein bekannt. Aber welcher Wochentag ist der 31. Dezember 2024? Hier finden Sie die Angaben für dieses Jahr und die kommenden Jahre:

Silvester 2024: Dienstag

Silvester 2025: Mittwoch

Silvester 2026: Donnerstag

Ist Silvester 2024 ein Feiertag?

Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag. Allerdings gibt es auch Branchen und Unternehmen mit Verträgen, durch die Arbeitnehmer ganz oder teilweise frei haben.