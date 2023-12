In Freiburg im Breisgau gibt es verschiedene Events und Partys an Silvester. Hier erfahren Sie wie und wo Sie Silvester in Freiburg im Breisgau feiern können.

Am Silvesterabend verabschiedet man sich vom alten Jahr, während man mit guten Vorsätzen in das neue hineinfeiert. Am 31. Dezember haben Sie die Möglichkeit mit Freunden, Bekannten oder der Familie eine Party zu besuchen. Möchten Sie wissen welche Silvester-Partys Sie in Freiburg im Breisgau 2023 stattfinden? Wenn Sie statt Raclette und Partyspielen zu Hause lieber die Stadt unsicher machen wollen, haben wir für Sie die verschiedenen Silvester-Events und Partys im Überblick.

Silvester-Partys in Freiburg im Breisgau: Was ist am 31. Dezember geboten?

Während der Triberger Weihnachtsmarkt zwischen den Jahren zu Ende geht, bietet Ihnen Freiburg im Breisgau verschiedene Eventmöglichkeiten - von Stadtführungen und Theaterbesuchen bei Tag zu Live-Music und Partys bei Nacht. Hier stellen wir Ihnen einige vor:

Historix-Tours: Münster, Tore, Stadtlegenden

Eine Stadttour der besonderen Art - lernen Sie die Freiburger Altstadt und die Geschichte der Stadt in einer unterhaltsamen Tour kennen. Auch an Silvester haben Sie vor den Feierlichkeiten am Abend die Chance die Stadt zu erkunden. Die Tour dauert ca. 100 Minuten.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 11.00 Uhr

: ab 11.00 Uhr Ort: Am Predigertor (Ecke Rotteckring/Unterlinden), Freiburg im Breisgau

Weitere Informationen zu den Tickets finden Sie hier.

Öffentliche Stadtführung Freiburg 2023

Erkunden Sie am letzten Tag des Jahrs noch einmal oder vielleicht zum aller ersten Mal die "Freiburger Bächle", die kleinen Wasserläufe entlang der Straßen und Gassen, die verwinkelten "Gässle" und die vielen bunten Rheinkieselmosaike der Stadt Freiburg im Breisgau.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 11.30 Uhr

: ab 11.30 Uhr Ort: Tourist Info, Freiburg im Breisgau

Weitere Informationen rund um Tickets und Preisen finden Sie hier.

Theater: "De Neue, min Ex-Ma un ich"

Eine Komödie mit Julia Jettkandt, Sandra Jettkandt, Stephan Ulrich und Felix Zapf über eine anstehende Scheidung von Viktoria und Andreas. Lassen Sie das Jahr mit einem Theaterbesuch ausklingen.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 15.00 Uhr

: ab 15.00 Uhr Ort: Alemannische Bühne Freiburg e.V.

e.V. Tickets und Preise finden Sie hier.

Circolo 2023

Freiburgs Weihnachtscircus Circolo mit Künstlern aus aller Welt erwartet Sie an Silvester in der Sick-Arena. Der Vorverkauf der Tickets hat begonnen.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 15.00 Uhr

: ab 15.00 Uhr Ort: Sick-Arena, Freiburg im Breisgau

Informationen zu Tickets und Preise finden Sie hier.

Freiburger Barockorchester: Silvesterkonzert "MAESTRO"

Mit den Meisterwerken von Wolfgang Amadeus Mozart und Josephn Haydn können Sie sich auf dem Silvesterkonzert des Freiburger Barockorchesters am Silvesterabend unterhalten lassen.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 18.00 Uhr

: ab 18.00 Uhr Ort: Konzerthaus, Freiburg im Breisgau

Vorverkauf der Tickets - das finden Sie hier.

Silvesterkonzert St. Johann

Jährlich findet das Silvesterkonzert in der Johanneskirche statt. Dieses Jahr wird das Programm von dem Trompeter Alexander Rublev gemeinsam mit dem Organisten Stephan Rahn gestaltet. Karten sind im Vorverkauf verfügbar.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 22.00 Uhr

: ab 22.00 Uhr Ort: Johanneskirche, Freiburg im Breisgau

Weitere Infos rund um Tickets finden Sie hier.

Silvester Party - der letzte Ball des Jahres!

Auf drei verschiedenen Tanzfläschen können Sie am Silvesterabend tanzend feiern. Die Getränke sind bereits im Ticketpreis inbegriffen. Der Dresscode für den Abend ist legerer Party-Schick.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 20.15 Uhr bis 2.30 Uhr

: ab 20.15 Uhr bis 2.30 Uhr Ort: Ballhaus Freiburg

Informationen zur Veranstaltungen finden Sie hier.

Silvester Fatale 2023

Nach Mitternacht in den ersten Stunden des neuen Jahrs findet im Theater von Freiburg ein großer Gatsby Maskenball statt. Mit sieben DJs und zwei Tanzflächen können Sie bis in die Morgenstunden das neue Jahr feiern. Der Dresscode ist nicht verpflichtend, doch Sie können sich den 20ern entsprechend kleiden.

Datum: am Dienstag, 1. Januar 2023

Uhrzeit : ab 00.30 Uhr bis 7.00 Uhr

: ab 00.30 Uhr bis 7.00 Uhr Ort: Theater Freiburg

Informationen zu den Preisen und Tickets finden Sie hier.

Silvester Deluxe @ Jazzhaus

Das Jazzhaus lädt Sie am Silvesterabend ein: Feiern Sie das neue Jahr mit verschiedenen Musikgenres - von Pop, Rock und R&B bis zu Elektro ist alles dabei.