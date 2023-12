Silvester-Partys in Mannheim: Was ist heute am 31. Dezember geboten?

Zum Abschluss des Jahres stehen in Mannheim einige Silvester-Partys auf dem Programm. Wir haben Infos zu den Events und Partys am 31. Dezember 2023 für Sie.

Mit Live-Musik, Drinks und Freunden - so können Sie Silvester in Mannheim feiern. Verschiedene Events und Parties stehen Ihnen am letzten Abend des Jahres in Mannheim zur Verfügung. Hier haben wir für Sie eine Übersicht mit einigen Silvester-Partys und Events für Sie, die am 31. Dezember in Mannheim stattfinden.

Silvester-Partys in Mannheim: Wo kann man heute am 31. Dezember 2023 feiern?

Sie haben die Qual der Wahl - was machen Sie am Silvesterabend in Mannheim? Es gibt verschiedene Veranstaltungen für Groß und Klein. Wir haben eine Auswahl an Silvester-Veranstaltungen in Mannheim für Sie:

Weinsatire: "Ich schmecke was, was du nicht schmeckst"

Die Weinsatire von Coralie Wolff mit Boris Ben Siegel wurde vom Mannheimer Morgen als "Abend voller Witz und Weisheit" gepriesen. Auch am letzten Tag des Jahres können Sie die Show im Theater sehen.

Datum: am Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit : ab 18.00 Uhr

: ab 18.00 Uhr Ort: Theater Oliv, Mannheim

Tickets und Preise finden Sie hier.

Silvestergala mit Susan Horn & Daniel Prandl

Die Gala am Silvesterabend verspricht Glanz und Glamour der 20er Jahre. Neben einem 3-Gänge-Menü, Sekt und anderen Getränken bietet der Abend Live-Musik mit Susan Horn und ihrem Pianisten Daniel Prandl. Sie können sich auch passend zum Thema der 20er verkleiden.

Uhrzeit : Einlass ab 18.00 Uhr

: Einlass ab 18.00 Uhr Ort: SCHATZKISTL, Mannheim

Infos rund um Tickets und deren Verkauf finden Sie hier.

STOMP

Das Rhythmus-Spektakel ist zurück von der großen Tour. Mit Fingerschnippen, Besenschwingen und Mülltonnenklappern werden Sounds des Alltags zur Musik. Auch am Silvesterabend können Sie das Klangphänomen in Mannheim live verfolgen.

Uhrzeit : ab 19.00 Uhr

: ab 19.00 Uhr Ort: Rosengarten - Congress Center, Mannheim

- Congress Center, Tickets und weitere Infos finden Sie hier.

Silvester im Oststadt Theater mit "Love-Jogging"

Die Komödie von Derek Benfield ist am Silvesterabend mit der Silvestervorstellung im Oststadt Theater zu sehen. "Love-Jogging" erzählt die Geschichte von Jessica, die überraschend früher von ihrer Geschäftsreise nach Hause kommt und ihrem Partner Ben, der eine Affäre hat und diese schnell verstecken muss, bevor Jessica sie erwischt.

Uhrzeit : ab 19.15 Uhr

: ab 19.15 Uhr Ort: Oststadt Theater, Mannheim

Theater, Hier finden Sie Infos rund um Tickets und Vorverkauf.

Mannheims größte Silvester Single-Party

Auf Besucher der Single-Party warten laut Veranstalter in der Filmriss Bar neben einem Begrüßungsgetränk auch ein Dinner, ein DJ und ein Moderator.

Uhrzeit : ab 20 Uhr

: ab 20 Uhr Ort: Filmriss Bar, Mannheim

Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Silvester in der Traumfabrik

Im Alten Kino Franklin gibt es nicht nur eine Vorstellung von Shakespears "Was ihr wollt", sondern auch Livemusik, ein Buffet und einen Sektempfang - das zumindest versprechen die Veranstalter für die Silvesterparty am 31. Dezember. Auch ein Kostümwettbewerb wartet auf die Besucher. Im neuen Jahr wird der Gewinner gekürt.

Uhrzeit : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Ort: NTM Altes Kino Franklin

Franklin Infos zum Ablauf und den Tickets gibt es hier.

Wenn Sie Kinder haben oder kein Freund von abendlichen Silvester-Feiern sind, können Sie das Jahr 2023 auch mit anderen Veranstaltungen ausklingen lassen. Am Vormittag können Sie ein Musical im Palazzo besuchen oder auch am Nachmittag dem Mannheimer Weihnachtscircus einen Besuch abstatten.

Musical "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"

Das Musical nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Michael Ende mit der Musik von Konstantin Wecker ist das Werk von Christian Berg. Das Palazzo in Mannheim lädt Groß und Klein ein, Zuschauer des Spektakels zu werden. In der Zeit zwischen dem 6. Dezember 2023 und dem 7. Januar 2024 können Sie das Musical live sehen.

Uhrzeit : ab 10.00 Uhr

: ab 10.00 Uhr Ort: Palazzo, Mannheim

Weitere Infos rund um Tickets finden Sie hier.

Mannheimer Weihnachtscircus

In der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 7. Januar 2024 können Sie den Weihnachtscircus auf dem Mannheimer Messplatz besuchen. Es erwartet Sie laut Veranstalter eine spektakuläre Show und internationale Künstler. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen.

Uhrzeit : ab 15.00 Uhr

: ab 15.00 Uhr Ort: Palazzo, Mannheim

Informationen rund um Tickets finden Sie hier.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt viele weitere Silvester-Partys und Veranstaltungen in Mannheim und Umgebung. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Events am 31. Dezember.