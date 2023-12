Silvester-Partys in Stuttgart: Was ist heute am 31. Dezember geboten?

Am Neujahrsabend finden in Stuttgart mehrere Partys statt. Hier finden Sie Infos rund um Ihre Möglichkeiten das neue Jahr in Stuttgart am 31. Dezember zu feiern.

Ob Sie das Ende Jahrs 2023 oder den Anfang von 2024 feiern wollen - am Silvesterabend haben Sie die Möglichkeit dazu. Genau wie auf der ganzen Welt, wird auch in Stuttgart der Abschied vom vergangenen Jahr zelebriert. Hier finden Sie Informationen zu einigen Partys und Events, die am 31. Dezember 2023 in Stuttgart stattfinden.

Silvester-Partys 2023 in Stuttgart: Welche Events finden heute am 31. Dezember 2023 statt?

Am Silvesterabend sind in Stuttgart viele verschiedene Veranstaltungen geboten. Ob Live-Musik, Single-Party oder Oldschool-Feier mit Songs aus den 80ern und 90ern - in der Kesselstadt ist zum Jahresende einiges los. Hier haben wir einige Events und Partys, die am Neujahrsabend in Stuttgart stattfinden, im Überblick:

NEW YEAR´S EVE in der Spielbank Stuttgart

Die Spielbank Stuttgart bietet Ihnen eine Casino-Silvester-Nacht mit Drinks, Snacks, DJ Sounds, Live Music und Show an. Einlass ist ab 21 Jahren mit gültigem Personalausweis. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen.

Datum: Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit: Einlass ab 20.00 Uhr

Ort: Spielbank Stuttgart

Tickets: ab 88,10 Euro pro Person

Weitere Informationen finden Sie hier.

I Love Oldschool Silvester Party im Boa

Feiern Sie in das neue Jahr mit Beats aus den 80ern und 90ern. Das bietet Ihnen die "I Love Oldschool" Silvester Party am 31. Dezember. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk bevor die Party bis in die Morgenstunden weitergeht.

Datum: Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit: Einlass ab 22.30 Uhr bis 4.00 Uhr

Ort: Boa in Stuttgart

Informationen rund um Tickets finden Sie hier.

Antenne 1 Silvesterparty im SI Centrum, Stuttgart

Eine Silvesterparty auf mehreren Etagen - das bietet Ihnen Antenne 1 im SI Centrum in Stuttgart am Silvesterabend. Die Locations liegen alle nah beieinander. Der Veranstalter bietet Ihnen neben einem großen 3-Gänge-Buffet auch verschiedene DJs auf mehreren Dancefloors.

Datum: Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit: Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn ab 20.00 Uhr

Ort: SI-Centrum in Stuttgart

Hier finden Sie Informationen rund um die Tickets.

Stuttgarts größte Silvester Single Party

Am Silvesterabend hat man wohl auf allen Veranstaltungen die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu machen, aber die größte Single Party Stuttgarts dürfte besonders gut dafür geeignet sein. Im Don Via Restaurant können Sie mit anderen Singles ins neue Jahr feiern.

Datum: Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit: ab 20.00 Uhr

Ort: Don Via Restaurant , Stuttgart

, Weitere Infos finden Sie hier.

SING, SING, SING - with a Swing

Roland Baisch unterhält am Silvesterabend seine Zuschauer mit einer Live-Show. Neben Übersetzungen von Jazz-Klassikern hat Baisch auch Eigenkompositionen im Gepäck, die er mit Thilo Wagner, Frank Wekenmann und Jean Phillip Wadle präsentiert.

Datum: Montag, 31. Dezember 2023

Uhrzeit: ab 22.00 Uhr

Ort: Theaterhaus, Stuttgart

Informationen rund um Tickets finden Sie hier.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt viele weitere Silvester-Partys in Stuttgart und Umgebung. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Veranstaltungen.