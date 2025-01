Lotto Hessen: Tipper gewinnt rund 2,1 Millionen Euro

Rund 2,1 Millionen Euro hat ein glücklicher Tipper aus dem Rhein-Main-Gebiet an Silvester aus dem Eurojackpot gewonnen. Das teilte Lotto Hessen mit. Den Gewinn brachten die Zahlen 2, 21, 26, 34, 49 sowie eine von zwei Eurozahlen, nämlich die 7. Die Zahl hessischer Millionengewinne 2024 steige damit auf 13, hieß es. Der Lotto-Klassiker 6 aus 49 bescherte erst am vergangenen Samstag einer Hessin oder einem Hessen rund eine Million Euro.

«Aus den Spielerträgen fließen jährlich mehr als 140 Millionen Euro in gemeinnützige Aktionen - in Sport, in Kultur, in Soziales sowie den Umwelt- und den Denkmalschutz», erklärte Martin J. Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, einer Mitteilung zufolge. Seit der Gründung vor rund 75 Jahren seien so mehr als sechs Milliarden Euro zusammengekommen.