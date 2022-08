Großes Rammstein-Konzert zu Silvester? München möglicher Austragungsort

Rammstein plant offenbar ein gigantisches Konzert zu Silvester 2022. Dieses soll auf der Theresienwiese in München stattfinden. Es gibt aber auch einen Plan B.

Mit Rammstein, einem großen Feuerwerk und über 100.000 Menschen in das neue Jahr starten? Das könnte für viele Menschen an Silvester 2022 zur Realität werden. Nach Informationen der Bild ist ein Silvesterkonzert mit der deutschen Band in Planung – und dieses könnte mit riesigen Ausmaßen rocken. Laut dem Bericht soll der geplante Austragungsort nämlich das Areal sein, in dem bald das Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause sein Combeback feiern wird.

Silvesterkonzert von Rammstein auf Theresienwiese geplant

Am 31. Dezember soll das Konzert der Superlative auf der Theresienwiese steigen. Auf dieser sollen bis zu 145.000 Zuschauer teilnehmen können. Es könnte sich um die größte Silvester-Party des Jahres in Deutschland handeln – und vor allem um die lauteste und actiongeladenste. Die Ausmaße wären gigantisch: Tribünen, Bühne und Beschallungsanlagen sollen auf einer Fläche von rund 150.000 Quadratmetern aufgebaut werden. Das entspricht einem Drittel des Areals der Oktoberfest. Die Konzertagentur Leutgeb plant in etwa 14 Tage für den Aufbau, der parallel zur Winter-Tollwood stattfinden soll.

Noch ist das Silvesterkonzert allerdings nicht beschlossene Sache. Der Münchner Stadtrat muss seine Zustimmung geben, was noch nicht erfolgte. Die Zeit könnte nun knapp werden, da die Konzertagentur Leutgeb das große Projekt offenbar bis zum 10. August sicherstellen will. Wenn bis dahin kein Go aus München kam, dann könnte das Konzert mit Frontmann Till Lindemann und seiner Band auch in Nordrhein-Westfalen steigen. Das ist Plan B von Leutgeb und Rammstein.

Video: dpa

Silvesterkonzert 2022: Tickets von Rammstein sind begehrt

Viele Optionen dürften aber nicht zur Verfügung stehen. Wegen der hohen Besucheranzahl, die erreicht werden soll, blieb dem Veranstalter fast nur noch die Theresienwiese als Austragungsort. Das Olympiastadion in Berlin weist ein geringeres Fassungsvermögen auf, die Messe Riem ist am Neujahrsabend bereits gebucht und daher keine Option.

Für München dürfte die Austragung des Silvesterkonzertes allerdings attraktiv sein. Die bayerische Landeshauptstadt könnte mit dem Konzert rund zwei Millionen Euro einnehmen. Die Lärmbelästigung soll durch modernste Tonübertragungsanlagen außerdem gering gehalten werden. Die Chancen dürften also nicht schlecht sein, dass Rammstein zu Silvester 2022 tatsächlich auf der Theresienwiese auftritt.

Für alle Interessenten wird es sich dann lohnen, schnell auf dem Ticketmarkt zuzugreifen. Die Tickets der Konzerte von Rammstein sind seit jeher begehrt. In diesem Frühjahr waren alle fünf Konzerte der Band restlos ausverkauft. Als Rammstein 2019 in München auftrat, sorgte das im Vorfeld für einen Zusammenbruch der Server als der Ticketverkauf begann.

Rammstein-Konzert zu Silvester 2022 live im TV zu sehen

Wer keine Tickets bekommt, oder zu Silvester andere Pläne hat, der kann sich die große Show von Rammstein auch am Fernseher anschauen. Das Silvesterkonzert soll live im TV übertragen werden – und zwar europaweit.

Die Show soll vier Stunden gehen. Die Band wird am 31. Dezember 2022 um 20 Uhr auf der Bühne beginnen und den Countdown hin zum Jahr 2023 begleiten. Mit dem Rutsch ins neue Jahr endet die Show dann.