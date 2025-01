Brände verursachen hohen Schaden

Bei zwei Bränden in einer Schule und einem Kindergarten ist in der Silvesternacht ein hoher Schaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, lösten wohl Feuerwerkskörper einen Brand in der sonderpädagogischen Schule in Bühl im Kreis Rastatt aus. In den Morgenstunden breitete sich das Feuer von der Fassade auf Teile des Inventars aus. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 70.000 bis 100.000 Euro.

Im Offenburger Stadtteil Bohlsbach brannte die Fassade eins Kindergartens, Auslöser dürfte wohl ein Feuerwerkskörper gewesen sein. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt demnach bei rund 100.000 Euro. In beiden Fällen baten die Ermittler Zeugen, sich zu melden.