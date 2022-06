"Sing meinen Song" 2022: Dag-Alexis Kopplin betreibt leidenschaftlich Parkour

Sing meinen Song geht 2022 in eine neue Runde. Beim Tauschkonzert mit dabei ist auch Dag-Alexis Kopplin. Im Porträt stellen wir Ihnen den Sänger näher vor.

Im Frühjahr 2022 gibt es wieder eine neue Staffel des beliebten Tauschkonzerts " Sing meinen Song" bei Vox zu sehen. 2021 hat Johannes Oerding, der in Staffel 6 selbst als Kandidat dabei war, die Gastgeber-Rolle von Michael Patrick Kelly übernommen und wird auch in der kommenden Staffel 9 die Kandidaten und das Publikum durch die Show führen. Insgesamt werden sieben weitere Musiker bei "Sing meinen Song" 2022 mit dabei sein. Darunter auch das Duo "SDP" zu dem der Sänger Dag-Alexis Kopplin gehört.

Woher kommt Kopplin ursprünglich? Wie alt ist er und wie lange macht er schon Musik? Im Porträt stellen wir Ihnen den Sänger und Parkour-Athleten näher vor.

Dag-Alexis Kopplin bei "Sing meinen Song" 2022: Ein kurzer Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum Musiker Dag-Alexis Kopplin haben wir hier in diesem kurzen Steckbrief für Sie zusammengestellt:

Video: dpa

Name: Dag-Alexis Kopplin

Alter : 38 Jahre

: 38 Jahre Geburtsdatum : 15. Juli 1983

: 15. Juli 1983 Geburtsort : Berlin

: Wohnort : Berlin-Spandau

: Beruf : Singer-Songwriter

: Singer-Songwriter Social Media: Instagram @dag_spd

"Sing meinen Song" 2022: Teilnehmer Dag-Alexis Kopplin im Porträt

Der in Berlin geborene Musiker wuchs im Stadtteil Spandau auf und lernte seinen heutigen Band-Kollegen und Freund Vincent Stein bereits im Alter von zwölf Jahren kennen. Nach seinem Abitur studierte Kopplin Deutsche Philologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften, konzentrierte sich jedoch schon früh mehr auf die Musik und seine mit Vincent Stein 1999 gegründete Band "SDP". Die Abkürzung steht für Stonedeafproduction, was ursprünglich auch der Name des Duos war - heute treten die beiden allerdings nur noch unter dem Kürzel "SDP" auf.

Kopplin und der in der Hip-Hop Szene auch als Beatzarr bekannte Vincent Stein veröffentlichten ihr erstes Studioalbum namens "Räuberpistolen" im Jahr 2004. Erstmals in die deutschen Albumcharts schaffte es das Duo jedoch erst 2012 mit dem Album "Die bekannteste unbekannte Band der Welt". Die LP hielt sich nur eine Woche lang auf Rang 51 der Charts, doch danach ging es für die Band bergauf. Ihr nächstes Album "Bunte Rapublik Deutschland" schaffte es auf Platz 4 der deutschen Charts und die beiden Folgewerke erhielten den Gold-Status und hielten sich jeweils für mehrere Wochen auf Platz 2 der Albumcharts. Das neueste Album des Duos heißt "Die unendlichste Geschichte" und wurde 2019 veröffentlicht.

"Sing meinen Song" 2022: Dag-Alexis Kopplin ist Parkour-Pionier im deutschsprachigen Raum

Neben der Musik ist Parkour Kopplins große Leidenschaft. Seit mehr als zehn Jahren ist er bereits in der Szene aktiv und ist Mitglied von ParkourOne, eine Gruppe der erfahrensten deutschsprachigen Parkour-Läufer. Bevor er mit seiner Musik erfolgreich wurde und davon leben konnte verdiente sich Kopplin als Parkour Lehrer Geld dazu, wie er in einem Interview mit der Neuen Westfälischen verriet: "Bevor das mit unserer Musik so krass abging, habe ich auch mein Geld damit verdient und war Trainer für Parkour." Er konnte sein Können auch schon im deutschen Fernsehen unter Beweis stellen, als er in einer "Galileo"-Sendung als Parkour-Experte zu Gast war. (AZ)

Lesen Sie dazu auch