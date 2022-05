"Sing meinen Song" 2022: Sängerin Elif sorgte beim ESC für Aufsehen

"Sing meinen Song" 2022: Auch Elif ist eine Teilnehmerin. Lieder, Alter und mehr - das sind die Infos zur Sängerin.

" Sing meinen Song" geht 2022 mit Staffel 9 bei Vox an den Start. Gastgeber ist Johannes Oerding. Neben ihm sind noch sieben andere Künstler mit dabei. Jeder von ihnen wird seine Songs mitbringen und mit den anderen Kandidaten austauschen, sodass schließlich jeder ein Lied jedes anderen Teilnehmers performen wird.

Auch Sängerin Elif ist unter den Teilnehmern von Staffel 9. Wussten Sie, dass die Künstlerin im Berliner Stadtteil Moabit groß wurde? Dies und noch viele weitere Informationen erwarten Sie in diesem Porträt zu Elif.

Alter, Geburtsort und mehr: Elif im Porträt

Am 12. Dezember 1992 wurde Musikerin Elif in Berlin geboren. Sieben Jahre zuvor kamen ihre Eltern - die 28-jährige hat türkische Wurzeln - nach Deutschland. Schon früh war klar, dass ihre berufliche Entscheidung einmal Richtung Musik gehen würde, denn neben Auftritten in der Musical- und Chor AG in der Schule sowie Gitarrenunterricht schrieb Elif schon als junges Mädchen ihre eigenen Songs.

Video: SAT.1

Als sie gerade einmal 16 Jahre alt war, bewarb sie sich mit ihrem eigenen Lied "Fliegen" bei der achten Staffel von ProSieben-Castingshow "Popstars". Gemeinsam mit ihrem Partner Niklas Dennin holte sich die Berlinerin den zweiten Platz. Danach lud sie regelmäßig Cover von bekannten Songs auf YouTube und ähnlichen Plattformen hoch und stärkte so ihre Internetpräsenz und damit auch ihre Bekanntheit.

Beim Free European Song Contest von 2021 sorgte sie für besondere Aufmerksamkeit: Mit dem Song "Alles Helal" trat sie für die Türkei an und ließ sich für ihren Auftritt das linke Auge blau schminken, um so auf die Gewalt gegen Frauen in der Türkei aufmerksam zu machen.

Dies sind die TV-Auftritte der Sängerin im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Popstars, 2009

Inas Nacht, 2011

Zärtlichkeiten im Bus, 2017

Germania, 2017

Free European Song Contest, 2021

Aspekte: Heimatland Almanya , 2021

, 2021 The Voice of Germany , 2021

In diesem Jahr wurde Elif für den Preis für Popkultur nominiert, 2019 gewann sie den Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie "Nachwuchs (Sparte U)", 2020 die Bronze-Medaille des Bravo Ottos in der Kategorie "Newcomer/Breakthrough".

Das sind die Lieder von "Elif": Ihre bekanntesten Songs

Die meisten ihrer Lieder sind auf Deutsch. Schon früh begann Sängerin Elif mit dem Schreiben eigener Songs, die sie selbst auf einigen Plattformen veröffentlichte und auch im Radio vorstellte. Seit 2011 war die 28-jährige immer wieder in den verschiedensten Formaten oder als Vormusikerin für bekannte Künstler wie Tim Bendzko zu sehen.

Seit 2013 hat die Berlinerin insgesamt 3 Alben veröffentlicht: "Unter meiner Haut" im Jahr 2013 selbst, "Doppelleben" in 2017 und vergangenes Jahr erschien "Nacht".

Hier ein Überblick über die bekanntesten Titel von Elif:

"Als ich fortging"

"Ultraleicht"

"Last Man standing"

"Unter meiner Haut"

"Doppelleben"

"Ewig"

Feuer"

"In deinen Augen"