"Sing meinen Song" 2022: Wie Kelvin Jones den Durchbruch schaffte

"Sing meinen Song" geht auch 2022 wieder mit einer neuen Staffel an den Start. Einer der Tauschkonzert-Teilnehmer ist der Sänger Kelvin Jones. Lesen Sie hier ein Porträt.

" Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist bereits im Frühjahr des nächsten Jahres wieder im Fernsehen bei Vox zu sehen. Die Show wird seit 2014 ausgestrahlt und geht 2022 in die neunte Runde. Auch dieses Mal ist wieder ein bekanntes Gesicht vom Vorjahr mit dabei. Der Musiker Johannes Oerding, der 2018 selbst Teilnehmer bei dem Format war, übernimmt erneut die Rolle des Gastgebers. Neben ihm sind noch sieben weitere prominente Musikerinnen und Musiker bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022 mit am Start.

Sie alle haben ihre eigenen Songs mit im Gepäck, die von den anderen Künstlern auf deren ganz eigene Weise präsentiert werden. Für die Zuschauer gibt es so in jeder Ausgabe der Show zu komplett neue Interpretationen von bekannten Songs zu hören. In der neuen Staffel sind nicht nur die "Nightwish"-Frontfrau Floor Jansen, Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von "SDP", Clueso, ELIF und Lotte mit dabei, sondern auch Kelvin Jones.

Doch wer ist Kelvin Jones? Hier in diesem Porträt stellen wir Ihnen den aus Simbabwe stammenden Singer-Songwriter näher vor.

Kelvin Jones bei "Sing meinen Song" 2022: Ein kurzer Steckbrief

In unserem Steckbrief erfahren Sie alle wichtigen Details zum Sänger Kelvin Jones, der 2022 bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teilnimmt, mit nur einem Blick:

Name: Kelvin Jones

Alter : 26 Jahre

: 26 Jahre Geburtsdatum : 10. Februar 1995

: 10. Februar 1995 Geburtsort : Chitungwiza , Simbabwe

: , Wohnort : Berlin

: Beruf : Singer-Songwriter

: Singer-Songwriter Social Media: Instagram @kelvinjones

"Sing meinen Song" 2022: Teilnehmer Kelvin Jones im Porträt

Kelvin Jones erblickt am 10 Februar 1995 in Chitungwiza in Simbabwe das Licht der Welt. Dort wächst er bis zu seinem neunten Lebensjahr auf und zieht anschließend mit seiner Familie in die Hauptstadt Englands nach London. Nach seiner Schulzeit beginnt Jones ein Maschinenbau-Studium in England. Außerdem wird er als Singer-Songwriter aktiv und schreibt in seiner Freizeit eigene Songs.

Im Jahr 2014 veröffentlicht ein Bekannter des damals 21-Jährigen den von ihm verfassten Track "Call You Home" auf dem Internetportal Reddit. Der Titel geht viral und wird innerhalb eines Tages rund eine Million Mal angehört. Dadurch schafft es der Song auch in die amerikanische Morgen-Show "Good Morning America" und Kelvin Jones wird mit seinem Auftritt dort weltweit berühmt.

Kelvin Jones war bereits beim "Free European Song Contest" mit dabei

Nach dem großen Erfolg des Songs entscheidet sich der junge Künstler dazu, sein Studium aufzugeben und professionell als Musiker zu arbeiten. Er unterschreibt einen Plattenvertrag beim Musiklabel "Four Music" und nimmt in der deutschen Hauptstadt Berlin sein erstes eigenes Album mit dem Titel "Stop the Moment" auf, das im September 2015 veröffentlicht wird. Es enthält Songs wie "Good Together", "Closer" und "As You Wake Up".

Kelvin Jones mit den weiteren Teilnehmern von "Sing meinen Song" 2022. Foto: RTL

Im Jahr 2018 erscheint schließlich seine Single "Only Thing We Know", 2020 folgen "Best of Us" und "Love to Go". Im Mai 2020 tritt er außerdem beim "Free European Song Contest" für Großbritannien mit dem Song "Friends" an und belegt dort den zwölften Platz. (AZ)