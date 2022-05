Infos zu "Sing meinen Song" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Vox präsentiert aktuell Staffel 9 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um die Sendetermine und die Sendezeit der Musikshow.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist 2022 mit Staffel 9 zurück. Auch diesmal hat sich der Sender Vox neben dem Gastgeber Johannes Oerding prominente Künstler ins Boot geholt.

Sie alle bringen ihre Songs mit und tauschen diese mit den Hits der anderen Showteilnehmer aus. So entstehen in jeder Staffel neue Interpretationen der verschiedenen Songs.

Hier erklären wir Ihnen alles Wichtige zu den Sendeterminen und der Sendezeit von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022 auf Vox.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022: Wann war der Start?

Der Start von "Sing meinen Song" 2022 war am Montag, 26. April. Seitdem läuft immer dienstags eine neue Folge.

"Sing meinen Song" 2022: Sendezeit und Sendetermine von Staffel 9

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von "Sing meinen Song" 2022:

Folge 1: Clueso, 26.4.22, 20.15 Uhr

Folge 2: SDP, 3.5.22, 20.15 Uhr

Folge 3: ELIF, 10.5.22, 20.15 Uhr

Folge 4: Kelvin Jones, 17.5.22, 20.15 Uhr

Folge 5: LOTTE, 24.5.22, 20.15 Uhr

Folge 6: Floor Jansen, 31.5.22, 20.15 Uhr

Folge 7: Johannes Oerding, 7.6.22, 20.15 Uhr

Folge 8: Duette, 14.6.22, 20.15 Uhr

Übertragung und Wiederholung von "Sing meinen Song"

Zu "Sing meinen Song" 2022 gibt es eine Übertragung im TV und Stream: Im Fernsehen laufen die Folgen auf Vox, im Stream und in der Wiederholung auf der Plattform RTL+.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022: Die neuen Teilnehmer

Auch in der 9. Staffel von "Sing meinen Song" werden wieder einige bekannte Musikkünstler dabei sein und die Lieder ihrer Showkollegen neu interpretieren. Johannes Oerding wird, wie auch in Staffel 8, als Gastgeber durch die Show führen und sich an die Songs seiner Gäste wagen.

Im Gespräch mit Vox sagte er: „Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der „Sing meinen Song“-Couch Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren! Vielen lieben Dank auch an das „Sing meinen Song“-Team für das Vertrauen!"

Vox hat bereits die Namen der anderen Kandidaten der 9. Staffel bestätigt. Das sind die Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2022: