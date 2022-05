"Sing meinen Song" 2022: Das sind die Teilnehmer in Staffel 9

Teilnehmer bei "Sing meinen Song": Das Vox-Tauschkonzert läuft 2022 mit Staffel 9 bei Vox. Wer ist dabei? Hier erfahren Sie die Namen der Sängerinnen und Sänger - und auch, welche Lieder sie tauschen.

" Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist seit Ende April 2022 auf Vox in Staffel 9 zu sehen. Auf Einladung von Gastgeber Johannes Oerding bringen Sängerinnen und Sänger ihre Hits mit in das Musik-Event und bieten sie der Reihe nach zum Tausch an.

Man darf also wieder gespannt sein, welche neuen Interpretationen und womöglich sogar Ohrwürmer dabei entstehen. "Sing meinen Song" wurde übrigens bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Der Hausherr sieht den Dreharbeiten mit freudiger Spannung entgegen. "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der 'Sing meinen Song'-Couch Platz nehmen darf" sagte Oerding in einem Interview. "Ich freu mich auf (...) spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren! Vielen lieben Dank auch an das 'Sing meinen Song'-Team für das Vertrauen!"

"Sing meinen Song" 2022: Teilnehmer und Lieder in Staffel 9

Folge 1: Clueso

SDP - Keinen Zentimeter

ELIF - Chicago

Kelvin Jones - Tanzen

- Tanzen Johannes Oerding - Flugmodus

- Flugmodus Floor Jansen - Zu schnell vorbei

- Zu schnell vorbei LOTTE - Gewinner

Folge 2: SDP

Clueso - Tanz aus der Reihe

- Tanz aus der Reihe LOTTE - Ich will nur, dass du weißt

- Ich will nur, dass du weißt ELIF - Ne Leiche

Kelvin Jones - Kurz für immer bleiben

- Kurz für immer bleiben Floor Jansen - Unikat

- Unikat Johannes Oerding - Millionen Liebeslieder

Folge 3: ELIF

Floor Jansen - Freunde

- Freunde LOTTE - NUR MIR

- NUR MIR Kelvin Jones - Alles helal

- Alles helal Johannes Oerding - Unter meiner Haut

- Unter meiner Haut SDP - Ich bring dich bald um Babe

Clueso - Anlauf nehmen

Folge 4: Kelvin Jones

Clueso - Love to go

- Love to go Johannes Oerding - Only thing we know

- Only thing we know ELIF - Don’t let me go

SDP - Seventeen

Floor Jansen - Call you home

- Call you home LOTTE - Cry A Little Less

Folge 5: LOTTE

Kelvin Jones - Mehr davon

Floor Jansen - Mauern

Clueso - Zu jung

ELIF - Auf beiden Beinen

Johannes Oerding - DUNKELROT ZU SCHWARZ

SDP - Fuck baby I’m in Love

Folge 6: Floor Jansen

LOTTE - Noise

- Noise Clueso - Sleeping sun

- Sleeping sun Kelvin Jones - Storytime

- Storytime ELIF - Fire

Johannes Oerding - While love died

- While love died SDP - Amaranth

Folge 7: Johannes Oerding

SDP - Zwischen Mann und Kind

Floor Jansen - Anfassen

- Anfassen LOTTE - Alles okay

- Alles okay Clueso - Im Februar

- Im Februar Kelvin Jones - Blinde Passagiere

- Blinde Passagiere ELIF - Alles brennt

Folge 8: Duette

Kelvin Jones / Clueso - Tanzen

/ - Tanzen SDP / Floor Jansen - Amaranth

- Amaranth Johannes Oerding / LOTTE - DUNKELROT ZU SCHWARZ

/ - DUNKELROT ZU SCHWARZ SDP / LOTTE - F*ck Baby I’m in Love

- F*ck Baby I’m in Love Clueso / Johannes Oerding - Im Februar

/ - Im Februar Floor Jansen / Kelvin Jones - Call you home

/ - Call you home Clueso / SDP - Tanz aus der Reihe

"Sing meinen Song" 2022: Teilnehmer in Staffel 9

Pop- & Soulsänger Kelvin Jones (26)

Kelvin Jones Foto: Philipp Gladsome

Kelvin Jones wurde am 10. Februar 1995 in Chitungwiza (Simbabwe) geboren. Sein eigentlicher Name ist Tinashe Mupani. Der simbabwisch-britische Singer-Songwriter lebt und arbeitet in Deutschland, nachdem er vorher in London Station gemacht hatte.

Pop-Sänger Clueso (41)

Clueso Foto: Christoph Köstlin

Clueso heißt mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner. Der Sänger, Rapper, Songwriter und Produzent wurde in Erfurt geboren und hat seinen Künstlernamen vom Pink-Panther-Inspector Jacques Clouseau ausgeliehen.

Musikerin und Songwriterin ELIF (28)

ELIF Foto: Lisa Lankes

Hier haben wir es mit einer Berlinerin zu tun, die mit vollem Namen Elif Demirezer heißt. Die Musikerin und Songwriterin hat türkische Vorfahren. Mit 16 Jahren bewarb sie sich für die Castingshow "Popstars" bei Pro7, wo sie den Recall überspringen durfte. Im Finale wurde sie Zweite.

Künstlerin LOTTE (26)

LOTTE Foto: Danny Jungslund

Lotte heißt in Wirklichkeit Charlotte Rezbach. Die Singer-Songwriterin stammt aus Ravensburg. Sie hat als Kind Unterricht in Gesang, Gitarre, Klavier und Violine erhalten. Nach dem Abi hat sie zunächst Philosophie in Innsbruck studiert.

Musiker-Duo "SDP" Vincent Stein (38) und Dag-Alexis Kopplin (38)

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin (l.) Foto: Heks Sascha Haubold

SDP ist ein Allround-Musikerduo aus Berlin-Spandau. In der deutschen Hip-Hop-Szene haben sich Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin als "Beatzarre" auch einen Namen als Produzenten gemacht. Ihre Band SDP steht für deren frühere Bezeichnung "Stonedeafproduction".

Floor Jansen (40), Frontfrau von "Nightwish"

Floor Jansen Foto: Tina Korhonem

Floor Jansen ist eine niederländische Sängerin. Von 1997 bis zur Auflösung im Jahr 2009 war sie die Lead-Sängerin der Symphonic-Metal-Band "After Forever". Seit Oktober 2013 ist sie Frontfrau der finnischen Symphonic-Metal-Band "Nightwish".

Wer ist 2022 der Gastgeber bei Staffel 9 von "Sing meinen Song"?

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding (39) führt nach seiner Premiere als Gastgeber im Jahr 2019 auch 2022 wieder durch die Show.

Johannes Oerding Foto: Chris Gonz

Für seine Doku-Reihe "Die Story" begleitet Vox die Künstlerinnen und Künstler auch in der 9. Staffel im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend. Dabei werden private Momente ebenso dokumentiert wie Eckpunkte in der jeweiligen Karriere. Laura Dahm, Moderatorin des TV-Magazins "Prominent!", trifft die Musiker hinter den Kulissen der Show.