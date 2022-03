"Sing meinen Song" 2022 im TV oder Live-Stream - alle Infos zur Übertragung

Die Infos zur Übertragung von "Sing meinen Song" 2022, Staffel 9. So sehen Sie das Tauschkonzert live im TV und im Stream.

" Sing meinen Song" startet am 26. April wieder live im TV und Stream auf Vox. Auch in Staffel 9 tauschen die prominenten Teilnehmer wieder ihre Lieder. Als Gastgeber löste Johannes Oerding 2021 Michael Patrick Kelly ab, der drei Staffeln in Folge als Gastgeber fungiert hat und 2019 selbst als Teilnehmer bei "Sing meinen Song" dabei war. Demnach tritt Johannes Oerding 2022 in Staffel 9 seine zweite Gastgeber-Staffel an.

Mit dabei sind laut Vox folgende Stars: Pop-Sänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band "Nightwish", das Musiker-Duo "SDP" Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin LOTTE, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin ELIF. "Sing meinen Song" wurde 2014 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Hier präsentieren wir alle Infos rund um die Übertragung der neuen Staffel 9 von "Sing meinen Song" 2022 live im TV und Stream.

Übertragung: "Sing meinen Song" 2022 live im TV und Stream

Vox gehört zur RTL Group und teilt sich damit beim Live-Stream die Plattform mit Sendern wie RTL, RTL 2 oder Nitro: Der Stream ist über RTL+ aufrufbar - und zwar hier über diese Seite. Das Angebot ist allerdings nicht kostenlos verfügbar. Jeden Monat fallen 4,99 Euro an - wobei Nutzer ihre Mitgliedschaft laut Sender monatlich kündigen können.

Wer noch kein Kunde bei RTL+ - früher TV NOW - ist, kann das Angebot über einen Zeitraum von vier Wochen kostenlos ausprobieren: Es gibt eine kostenfreie Testphase von 30 Tagen. Auf mobilen Geräten lässt sich der Streaming-Service auch über eine App nutzen. Alternativ läuft "Sing meinen Song" 2022 natürlich auch ganz normal gratis und frei verfügbar im Free-TV auf Vox.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022 im TV und Live-Stream - ganze Folgen als Wiederholung

"Sing meinen Song" war in den vergangenen Staffeln immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen - und daran wird sich auch nichts ändern. Alle Folgen sind sieben Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar. Eine Wiederholung direkt nach den Sendungen ist nur im Premium-Modus von RTL+ möglich.

Gastgeber Johannes Oerding freut sich bereits auf die neue Staffel: "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der „Sing meinen Song“-Couch Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren! Vielen lieben Dank auch an das „Sing meinen Song“-Team für das Vertrauen!", sagte er in einem Interview mit Vox.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022: Ausstrahlungstermine

Hier gibt es eine Übersicht zu den Ausstrahlungsterminen mit den jeweiligen Künstlern:

Folge 1: Clueso am 26. April 2022

am 26. April 2022 Folge 2: SDP am 03. Mai 2022

Folge 3: ELIF am 10. Mai 2022

Folge 4: Kelvin Jones am 17. Mai 2022

am 17. Mai 2022 Folge 5: LOTTE am 24. Mai 2022

am 24. Mai 2022 Folge 6: Floor Jansen am 31. Mai 2022

am 31. Mai 2022 Folge 7: Johannes Oerding am 07. Juni 2022

am 07. Juni 2022 Folge 8: Duette am 14. Juni 2022

Das sind die Tauschtitel der Folgen:

Folge 1: Clueso



SDP - Keinen Zentimeter

ELIF - Chicago

Kelvin Jones - Tanzen

Johannes Oerding - Flugmodus

Floor Jansen - Zu schnell vorbei

LOTTE - Gewinner

Folge 2: SDP



Clueso - Tanz aus der Reihe

LOTTE - Ich will nur, dass du weißt

ELIF - Ne Leiche

Kelvin Jones - Kurz für immer bleiben

Floor Jansen - Unikat

Johannes Oerding - Millionen Liebeslieder

Folge 3: ELIF



Floor Jansen - Freunde

LOTTE - NUR MIR

Kelvin Jones - Alles helal

Johannes Oerding - Unter meiner Haut

SDP - Ich bring dich bald um Babe

Clueso - Anlauf nehmen

Folge 4: Kelvin Jones



Clueso - Love to go

Johannes Oerding - Only thing we know

ELIF - Don’t let me go

SDP - Seventeen

Floor Jansen - Call you home

LOTTE - Cry A Little Less

Folge 5: LOTTE



Kelvin Jones - Mehr davon

Floor Jansen - Mauern

Clueso - Zu jung

ELIF - Auf beiden Beinen

Johannes Oerding - DUNKELROT ZU SCHWARZ

SDP - Fuck baby I’m in Love

Folge 6: Floor Jansen



LOTTE - Noise

Clueso - Sleeping sun

Kelvin Jones - Storytime

ELIF - Fire

Johannes Oerding - While love died

SDP - Amaranth

Folge 7: Johannes Oerding



SDP - Zwischen Mann und Kind

Floor Jansen - Anfassen

LOTTE - Alles okay

Clueso - Im Februar

Kelvin Jones - Blinde Passagiere

ELIF - Alles brennt

Folge 8: Duette



Kelvin Jones / Clueso - Tanzen

SDP / Floor Jansen - Amaranth

Johannes Oerding / LOTTE - DUNKELROT ZU SCHWARZ

SDP / LOTTE - F*ck Baby I’m in Love

Clueso / Johannes Oerding - Im Februar

Floor Jansen / Kelvin Jones - Call you home

Clueso / SDP - Tanz aus der Reihe