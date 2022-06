"Sing meinen Song" 2022: Vincent Stein gehört zu den erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ging im Frühjahr 2022 bei Vox in seine 9. Staffel. Mit dabei ist das Multitalent Vincent Stein. In diesem Porträt liefern wir Ihnen Infos zu seinem Leben und zu seinen Liedern.

Für Anfang 2022 hatte der TV-Sender Vox die die 9. Staffel der Show " Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" angekündigt. Neben anderen bekannten Promis aus der Pop-Szene ist auch Vincent Stein unter den Sängern und Sängerinnen, die ihre Hits mitbringen und sie den anderen Teilnehmern nacheinander zum Tausch anbieten. Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding führt nach seiner ersten Teilnahme 2019 und seiner Premiere als Gastgeber im Jahr 2021 auch dieses Mal durch die Musik-Event-Reihe.

Vox hatte diese Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2022 angekündigt: Clueso, Floor Jansen, Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von „SDP“, LOTTE, Kelvin Jones und ELIF.

"Sing meinen Song" 2022: Vincent Stein aka "Beatzarre" im Porträt

Vincent Stein wurde am 10. Oktober 1983 in Berlin geboren. Er ist Musikproduzent, Sänger, Rapper, Songwriter und Fotograf. Stein ist die eine Hälfte des Allround-Duos SDP, wurde aber Experten vor allem durch seine Erfolge als Produzent in der deutschen Pop-Szene (vor allem mit Hip-Hop) bekannt. In dieser Rolle neigt er eher zu seinem zweiten Namen - "Beatzarre".

Stein produzierte bereits Titel für Künstler wie Capital Bra, Bushido, Sido, Fler, Cro und Samra sowie Mark Forster. Nach Dieter Bohlen ist er der Musikproduzent mit den zweitmeisten Nummer-1-Hits in Deutschland (Quelle: Deutsche Singlecharts).

2009 wurde Beatzarre durch die Mitarbeit am Album "Fler" des gleichnamigen Rappers einem breiteren Publikum bekannt. Danach folgten Produktionen für weitere bekannte Rapper wie Sido und Bushido sowie diverse nationale und internationale Pop-Produktionen.

Vincent Stein studierte Musik-, Erziehungs- und Kommunikationswissenschaften auf Magister, machte aber keinen Abschluss. Er hat eine Feldstudie über die Vermittlung von Lehrinhalten durch Rap-Musik durchgeführt. Dieses Forschungsprojekt unter dem Namen "Rapucation" lief an Berliner Grundschulen und behandelte dort Rapsongs mit pädagogischem Hintergrund.

Vincent Stein/Beatzarre hat zahlreiche Goldene und Platin-Schallplatten bekommen. 2010 und 2012 erhielt er je einen "Echo Pop" für das "Beste Video national".

Vincent Stein bei "Sing meinen Song" 2022: Welche Lieder verdanken wir "Beatzarre"?

Vincent Stein (38) tritt bei "Sing meinen Song" 2022 mit seinem SDP-Kumpel Dag-Alexis Kopplin auf

Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein sind SDP Foto: Heks Sascha Haubold

Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Kollegen Dag-Alexis Kopplin (im Foto links) bildet er das Allround-Musikerduo SDP aus Berlin-Spandau. Der Name ihrer Band SDP steht für deren frühere Bezeichnung "Stonedeafproduction". Vox bezeichnet Kopplin in einer Pressemitteilung als Co-Produzenten von "Beatzarre", aber die meisten anderen Quellen sehen Vincent Stein unter diesem Pseudonym eher ohne Kopplin. Häufig arbeitet er auch mit dem Produzenten Djorkaeff zusammen.