"Sing meinen Song" 2023: Alli Neumann im Porträt

In der zehnten Staffel stößt Alli Neumann als Neuzugang zur VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Alles, was man über die 28-jährige Sängerin wissen muss, finden Sie hier.

Mit der zehnten Staffel ist die Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in die nächste Runde gegangen. Neben neuen Stars wie Alli Neumann und Montez sorgen auch Stefanie Kloß, Nico Santos, Clueso, und Lea für jede Menge musikalische Abwechslung. Zum dritten Mal in Folge führt Johannes Oerding seit dem 25. April 2023 auf VOX als Gastgeber durch die Show. Dabei singen berühmte Sängerinnen und Sänger die Songs der jeweils anderen Teilnehmer und interpretieren sie neu. Alli Neumann ist zum ersten Mal dabei. Alles, was Sie über den Neuzugang bei "Sing meinen Song" wissen müssen, finden Sie hier.

Alli Neumann bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2023: Ein Steckbrief über den Neuzugang

Alli Neumann veröffentlichte 2021 ihr Debütalbum, 2023 ist sie jetzt bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei. In unserem Steckbrief finden sie alle Infos auf einen Blick.

Name: Alli Neumann

Alli Neumann Alter : 28 Jahre

: 28 Jahre Geburtsjahr : 1995

: 1995 Wohnort: Hamburg

Beruf : Sängerin und Schauspielerin

: Sängerin und Schauspielerin Social Media: Instagram @alli.alli.alli.alli

Alli Neumann: Der Weg zum Debütalbum

Geboren wurde die 28-Jährige zwar in Deutschland, die ersten sechs Lebensjahre verbrachte sie aber in Polen, da ihre Mutter gebürtige Polin ist. Lange versuchte sie ihre polnischen Wurzeln zu verstecken, heute ist sie stolz auf ihre Herkunft und möchte ihre Kultur ausleben, erzählt Alli Neumann in einem Interview mit der Cosmopolitan. Mittlerweile hat sie auch wieder polnische Freunde und Freundinnen und freut sich, wenn sie die Sprache sprechen kann.

Gesungen hat die gebürtige Polin schon sehr lange, allerdings zuerst viel als Straßenkünstlerin. Allis musikalischer Durchbruch kam erst 2021, da veröffentlichte sie ihr erstes Album "Madonna-Whore-Komplex". Im selben Zug gründete sie auch ihr eigenes Label "JAGA Recordings", unter dem sie ihr Debütalbum veröffentlichte. Seitdem tourt sie durch Deutschland. Auch 2023 kann man sie wieder auf einigen Festivals in Deutschland sehen, unter anderem beim Puls Open Air, dem Hurricane oder dem Southside, wie sie auf ihrer eigenen Webseite bekannt gibt.

Alli Neumann und Coldplay: Die Sängerin war 2022 Vorband für Coldplay

Im Sommer 2022 durfte Alli Neumann die internationale Band "Coldplay" bei vier Shows in Deutschland unterstützen. Unter ihrem Instagram Post bedankt sie sich bei der Crew und für die Chance: "Wenn ich das meinem 16-jährigen Ich erzählen würde - sie hätte es mir nicht geglaubt".

Alli Neumann mit "Seltsame Welt" im TV: Schauspielerin und Sängerin

Alli Neumann ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin bekannt. In dem Film "3 1/2 Stunden" spielt Alli Neumann als Schauspielerin und Sängerin eine entscheidende Rolle. In dem ARD-Spielfilm zum Mauerbau spielt sie die Sängerin Carla. Die junge Frau sitzt im Zug Richtung DDR, dann kommt plötzliche die Durchsage, es werde eine Mauer gebaut. Carla muss sich jetzt der Frage stellen, steigt sie noch im Westen aus und lässt ihr ganzes Leben hinter sich oder fährt sie weiter in die DDR. In 3 1/2 Stunden wird der Zug die Zonengrenze erreichen, die junge Frau muss sich entscheiden.

In dem historischen Drama spielt Alli Neumann aber nicht nur als Sängerin mit, sie hat auch einige Lieder für den Film komponiert und geschrieben. Darunter auch "Seltsame Welt", das Lied ist orientiert an einer Art Protestlied und ging in Deutschland direkt durch die Decke. (AZ)