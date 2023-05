"Sing meinen Song" 2023: Das sind die Teilnehmer in Staffel 10

2023 feiert Vox den 10. Geburtstag von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Hier erfahren Sie, welche Teilnehmer dabei sind und wer der Gastgeber ist.

Eine neue Staffel der Musik-Event-Reihe " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft aktuell bei Vox. Dabei handelt es sich um keine gewöhnliche Staffel: Das Format feiert 2023 bereits den 10. Geburtstag. Im Jahr 2014 war "Sing meinen Song" das erste Mal auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Seitdem findet die Musikshow jedes Jahr bei den Zuschauerinnen und Zuschauern großen Anklang, sodass nun sogar schon die erste große Jubiläumsstaffel läuft.

Um den runden Geburtstag gebührend zu feiern, hat Vox wieder einige bekannte Künstlerinnen und Künstler mit ins Boot geholt, welche jeweils die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren. Neben Teilnehmern, die das erste Mal bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei sind, gibt es in Staffel 10 auch einige bekannte "Sing meinen Song"-Gesichter zu sehen.

Sie möchten wissen, welche Sängerinnen und Sänger im Laufe der Sendetermine von "Sing meinen Song" 2023 auf der Bühne stehen? Wer übernimmt 2023 die Rolle des Gastgebers? Hier haben wir alle wichtigen Infos zu den Teilnehmern der Geburtstagsstaffel für Sie zusammengestellt.

Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2023 im Überblick

"Sing meinen Song": Johannes Oerding ist 2023 wieder Gastgeber

2019 war Singer-Songwriter Johannes Oerding das erste Mal als Teilnehmer bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei. In Staffel 8 und 9 übernahm der gebürtige Münsteraner dann sogar die Rolle des Gastgebers in der Musikshow. Auch 2023 wird Johannes Oerding wieder in jeder Folge durch das Programm führen und natürlich auch selbst die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren.

Johannes Oerding ist Gastgeber bei "Sing meinen Song" 2023. Foto: Christian Charisius, dpa (Archiv)

"Sing meinen Song" 2023: Teilnehmer in Staffel 10 vorgestellt

Neben Johannes Oerding sind in Staffel 10 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sechs weitere Künstlerinnen und Künstler dabei, die sich jeweils einen Song der anderen Teilnehmer aussuchen und diesen dann in der Show neu interpretiert zu ihrem Besten geben. Hier stellen wir Ihnen alle Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2023 kurz vor.

Stefanie Kloß

Die SILBERMOND-Frontfrau war 2017 das erste Mal bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit dabei. In Staffel 10 steht sie erneut bei der Musikshow auf der Bühne. Neben der Show auf Vox ist Stefanie Kloß in letzter Zeit auch in einigen anderen TV-Formaten zu sehen. So ist die Sängerin seit 2014 regelmäßig als Coach bei " The Voice of Germany" und "The Voice Kids" tätig.

Stefanie Kloß ist Teilnehmerin bei "Sing meinen Song" 2023. Foto: Christophe Gateau, dpa (Archivbild)

LEA

Auch für Singer-Songwriterin LEA ist die Teilnahme in Staffel 10 nicht das erste Mal, dass sie bei "Sing meinen Song" auf der Bühne steht. 2020 hat sie bereits die Lieder von ihren Kollegen wie beispielsweise Max Giesinger oder Michael Patrick Kelly neu performt. Auf Sänger Nico Santos dürfte sich LEA in der Jubiläumsstaffel besonders freuen. Die beiden waren nicht nur bei "Sing meinen Song" 2020 zusammen vor der Kamera zu sehen, sondern auch im gleichen Jahr bei "The Voice of Germany", als LEA Nico Santos als Gastcoach unterstützte.

Clueso

Wer "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022 verfolgt hat, dem sollte Sänger Clueso sicherlich bekannt vorkommen. In Staffel 9 war der Erfurter dort das erste Mal dabei. Der Sänger ist nun schon seit Längerem im Musikgeschäft tätig: Im Jahr 2001 veröffentlichte Clueso sein erstes eigenes Album. Seitdem feiert der Künstler mit Songs wie zum Beispiel "Andere Welt" regelmäßig große Erfolge.

Clueso performt in der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song" die Lieder der anderen Teilnehmer. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Archivbild)

Nico Santos

Genau wie LEA war auch Nico Santos 2020 erstmalig als Teilnehmer bei "Sing meinen Song" dabei. Der Sänger schaffte in den letzten Jahren den Durchbruch mithilfe von diversen TV-Auftritten und seiner eigenen Musik. Durch sein Talent als Songwriter schreibt und produziert er nebenbei auch häufig die Songs anderer bekannter Künstler, wie zum Beispiel Mark Forster oder Helene Fischer.

Nico Santos ist das 2023 das zweite Mal bei "Sing meinen Song" dabei. Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Montez

Das erste Mal auf der "Sing meinen Song"-Bühne steht Rapper Montez. Der gebürtige Bielefelder mit spanischen Wurzeln machte 2011 mit seinem ersten Album "Venedig" auf sich Aufmerksam. Sein aktuellstes Album "Herzinfucked" veröffentlichte er im April 2022. Ob die Rap-Texte seiner Songs eine Herausforderung für die anderen Teilnehmer sind, zeigt sich in Staffel 10 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Alli Neumann

Die Indie-Sängerin Alli Neumann feiert ebenfalls 2023 Premiere bei "Sing meinen Song". 2018 veröffentlichte sie ihre erste Single und auch ihr erstes Album. Seitdem ist Alli Neumann auf zahlreichen Festivals in Deutschland mit ihrer Musik zu hören. Neben ihr Leidenschaft als Musikerin ist sie auch als Schauspielerin tätig. 2021 war sie beispielsweise im Fernsehfilm "3 1/2 Stunden" zu sehen.

Wer noch mehr private Einblicke in das Leben der Teilnehmer bekommen möchte, kann dafür auch 2023 wieder die TV-Sendung "Prominent" mit Moderatorin Laura Dahm nutzen. Das Format läuft direkt im Anschluss an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf Vox und zeigt jeweils diejenigen Künstler, denen der Abend bei "Sing meinen Song" gewidmet war. Die Sängerinnen und Sänger erzählen in der Sendung Geschichten, die vielen bis dahin unbekannt sein dürften und nehmen die Zuschauer dabei mit auf eine Reise in ihre Vergangenheit.