"Sing meinen Song" Staffel 10: Musikerin LEA im Porträt

Bei "Sing meinen Song" 2023 ist LEA ist auch mit dabei. Alles zu ihrer Karriere, ihren Liedern und wie sie die Charts eroberte, können Sie im Porträt der Sängerin nachlesen.

Ende April 2023 gehen die Sendetermine von "Sing meinen Song" Staffel 10 an den Start. Bereits zum dritten Mal führt der Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding als Gastgeber durch die Abende des Tauschkonzerts. Dieses Jahr findet der Liedertausch wieder in Südafrika statt.

Bei " Sing meinen Song" ist jedes Mal ein anderer Teilnehmer an der Reihe, von dem sich alle anderen einen Song aussuchen und diesen völlig neu interpretieren. Am Ende werden die Songs aufgeführt und es entstehen ganz neue Klänge und Melodien – der Text bleibt jedoch gleich.

Eine der Gäste bei "Sing meinen Song" 2023 ist die Sängerin LEA, die seit 2015 ihre eigenen Videos und Songs auf Youtube veröffentlicht und heute zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen gehört. Wir stellen Ihnen die Musikerin im Porträt vor.

LEA begann ihre Karriere mit 15 Jahren auf Youtube

Lea-Marie Becker wurde am 09. Juli 1992 in Kassel geboren und startete ihre Musik-Karriere bereits mit 15 Jahren auf Youtube. Ihre Ballade "Wo ist die Liebe hin" wurde damals knapp drei Millionen Mal angeklickt. Im Interview mit Overview-Magazine verrät die 30-Jährige, dass sie bereits mit 12 Jahren angefangen ihre eigenen Lieder zu schreiben: "Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht selbst Texte zu schreiben und mich so auszudrücken und mitzuteilen."

Neben ihrer Karriere als Sängerin studierte LEA außerdem Sonderpädagogik und Musik in Hannover. Ihr erstes Album "Vakuum" veröffentlichte sie im Jahr 2016, verpasste mit dem Debüt jedoch den Einzug in die Charts. Der Durchbruch kam dann erst mit dem zweiten Album "Zwischen meinen Zeilen", das sie im Jahr 2018 veröffentlichte, das selbe Jahr, in dem sie nach Berlin zog.

Seitdem ist LEA eine populäre deutsche Musikerin und wurde mehrfach für ihr Sing-Talent ausgezeichnet. So erhielt sie im Jahr 2020 als "Beste Künstlerin" die 1-Live-Krone. In derselben Kategorie gewann sie auch in den beiden Folgejahren 2021 und 2022. 2021 veröffentlichte Mark Forster außerdem seine neue Single "Drei Uhr nachts", auf der er mit LEA im Duett singt. Ihr letztes Album heißt "Fluss" und erschien 2022, ihre neuste Single mit dem Titel "Mutprobe" kam 2023 heraus. Mit mehr als einer Milliarde Streams gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands.

Das sind alle Infos zur Musikerin LEA im Überblick:

Name: Lea-Marie Becker

Künstlername: LEA

LEA Alter: 30

30 Geburtstag: 09.07.1992

09.07.1992 Geburtsort: Kassel , Hessen

, Sternzeichen: Krebs

Krebs Musik-Genre: Singer-Songwriter, Ballade, Pop

Singer-Songwriter, Ballade, Pop Neuerscheinung: Single "Mutprobe", erschienen 2023

LEA schaffte es mit Capital Bra 2019 erstmals auf Platz 1 der Charts

Capital Bra, Samra und LEA, die gemeinsam den Nummer 1 Hit "110" aufnahmen, lernten sich über einen Produzenten kennen. Lea singt den Refrain des Songs, während Capital Bra und Samra die Rap-Parts übernommen haben. Seit dem Song "110" hat LEA es in den vergangenen Jahren mehrmals auf Platz eins der deutschen Charts geschafft. Zuletzt hatte sie großen Erfolg mit der Single "Dass du mich liebst", die gemeinsam mit dem Indiepop-Duo Klan aufgenommen wurde. Seit 2018 geht die Musikerin jedes Jahr im Sommer auf Deutschland-Tour und steht dabei inzwischen in über 19 verschiedenen Städten auf der Bühne.