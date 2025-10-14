Mann pinkelt in Petersdom – Papst ärgert sich auch über den Erzpriester

Zu den täglichen Aufgaben des Papstes gehören Begegnungen mit Geistlichen und Politikern aus aller Welt, sogenannte Privataudienzen. Reden und Texte müssen schließlich geschrieben, Reisen und Begegnungen vorbereitet, große und kleine Entscheidungen getroffen werden.

Bisweilen geht es um kurios Klingendes: Am vergangenen Wochenende etwa musste sich Papst Leo XIV. höchstpersönlich um einen unappetitlichen Vorfall kümmern. Ein offenbar stark alkoholisierter junger Mann hatte zuvor am Freitagmorgen im Petersdom die Absperrungen durchbrochen und mit heruntergelassenen Hosen an den Altar direkt über dem Grab des Heiligen Petrus uriniert. Das Sicherheitspersonal nahm den Mann zwar fest, die Schändung war aber geschehen.

Warum Papst Leo XIV. sich so geärgert hat

Zuständig für den Petersdom ist dessen Erzpriester, Mauro Kardinal Gambetti. Der reagierte jedoch in den Augen des Papstes nicht schnell genug, berichteten italienische Medien nun. Leo XIV. soll ihm bei einer Privataudienz am Samstag den „Kopf gewaschen“ haben, schrieb die Zeitung Il Tempo. Von einer „stürmischen Begegnung“ wusste der Corriere della Sera. Der Papst habe auf den schändlichen Akt mit „tiefem Schmerz“ reagiert, hieß es von Insidern.

Offenbar hoffte der Kardinal, das Geschehene würde nicht publik. Und genau dabei verstrich, aus Leos Sicht, kostbare Zeit. Denn die Schändung heiliger Orte zieht nach Kirchenrecht eine liturgische Säuberung in Form eines sogenannten Bußritus nach sich, und das sofort: Erster möglicher Termin wäre der Samstag gewesen. Der Erzpriester wurde aber erst am Montag nach der päpstlichen Intervention tätig.

Die Reaktion auf Schändungen heiliger Orte ist im Kirchenrecht detailliert geregelt. Unter Schändung wird dabei eine „schwer verletzende, mit Ärgernis für die Gläubigen verbundene“ Handlung verstanden, die die Feier eines Gottesdienstes an jenem Ort nicht mehr gestattet. Das Urinieren an einen Altar der wichtigsten katholischen Kirche weltweit fällt zweifellos darunter. Das Zeremonienbuch der Bischöfe (Ceremoniale Episcoporum) sieht in solchen Fällen Liturgien vor, die „die Heiligkeit des Ortes wiederherstellen und Gott um Vergebung für die begangene Verletzung bitten“.

Der Vorfall ist nicht der einzige in der jüngeren Vergangenheit

Zu diesem Zweck wurde der Petersdom am Montag kurzzeitig gesperrt. Bei dem Bußritus sprach Gambetti Bußgebete, Fürbitten, spritzte Weihwasser auf den geschändeten Altar und räucherte ihn mit Weihrauch ein. Normalerweise wird der Altar auch abgedeckt und erst im Zuge des Ritus wieder neu eingedeckt. Die Episode spielt im Vatikan gerade auch deshalb eine größere Rolle, weil Kritiker die Atmosphäre im Petersdom seit einiger Zeit für nicht mehr angemessen für einen heiligen Ort halten. Das hat mit dem Besucheransturm im Heiligen Jahr mit 35 Millionen erwarteten Pilgern zu tun, aber auch mit der Arbeit des offenbar überforderten Sicherheitspersonals.

Bereits im Februar hatte ein Rumäne den Altar im Petersdom erklommen und dort unter Ausrufung obszöner Ausdrücke Kerzenständer zu Boden geworfen. 2023 war ein splitternackter Russe auf den Altar geklettert, um auf getötete Kinder im Ukraine-Krieg aufmerksam zu machen. 1999 beging ein italienischer Rentner im Petersdom gar Suizid. Aus Mitgefühl für den Verstorbenen sah der Erzpriester damals von einem Bußritus ab. Der Urin-Täter vom Freitag, dessen Nationalität bislang nicht bekannt ist, saß am Dienstag weiter im Vatikan in Untersuchungshaft.