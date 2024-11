Skandal um P.Diddy: Der Rapper soll von Prinz William und Prinz Harry "besessen" gewesen sein

Die Stimmung zwischen Prinz William und Prinz Harry ist zwar weiterhin abgekühlt, doch erst kürzlich sprach der eine immerhin direkt über den anderen. Dennoch gehen sie weiter getrennte Wege. Jetzt aber werden sie plötzlich zusammen angesprochen: Im Skandal um den Rapper P.Diddy fallen plötzlich beide Namen. Auf wen die Aussagen zurückgehen und ob es überhaupt eine Verbindung zwischen den beiden britischen Royals und dem 54-Jährigen gibt, lesen Sie in diesem Text.

Prinz William und Prinz Harry: Gibt es eine Verbindung zu P.Diddy?

Über ihr Privatleben halten sich die Royals seit jeher bedeckt. Wenn Infos ans Tageslicht gelangen, sind sie meist von harmloser Natur: Etwa, dass sich Prinz William und Prinzessin Kate ihr Ehebett mit einem Hund teilen. Was nun aber an Behauptungen sowohl auf Prinz William als auch seinen Bruder Prinz Harry zukommt, geht weit über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus.

Die beiden britischen Royals werden in Verbindung gebracht mit Skandal-Rapper Sean Combs, besser bekannt als P.Diddy. Dieser steckt inmitten einer Anklage wegen diverser Sexualverbrechen und sitzt in Untersuchungshaft.

Es wäre nicht das erste Mal, dass William, Harry und Co. in einer „unangenehmen Situation“ stecken. Zwar gehen die Aussagen lediglich auf eine Quelle zurück, doch diese haben es in sich: Für den britischen Sender BBC hat Combs ehemaliger Pressesprecher Rob Shuter tiefer blicken lassen.

Rob Shuter sei auf dem Zenit des Rappers von 2002 bis 2004 dessen Pressesprecher gewesen. Wenn man von P.Diddy in den VIP-Bereich gewinkt wurde, habe man gewusst, „dass du einen richtig guten Abend haben würdest“, sagte er. Combs sei getrieben gewesen von Aufmerksamkeit. Sei man mit ihm unterwegs gewesen, sei das wie im Zirkus gewesen, mit dem Rapper als „Zirkusdirektor“ an der Spitze. Eine Facette seiner Faszination: „the British royal family“ – die britische Königsfamilie.

Skandal um P.Diddy: Was sagt sein ehemaliger Pressesprecher?

Nicht gerade amüsiert dürften die Royals sein, dass nun ein Zusammenhang zu P.Diddy hergestellt wird. Im Interview behauptet Shuter, dass Combs ihn mehr als zehnmal gebeten habe, Prinz Harry und Prinz William anzurufen, um sie zu Partys einzuladen. Selbst Reise- und Unterkunftskosten hätte P.Diddy offenbar übernommen, auch für die royale Sicherheit hätte gesorgt werden können.

Seine Verehrung sei so weit gegangen, dass Combs in seiner Wohnung in New York Bilder der Prinzen aufgehängt hatte. Shuter: „Er betrachtete sich selbst als König, also ist es nur logisch, dass er zwei Prinzen in seinem Gefolge haben wollte.“ Sowohl Prinz William als auch Prinz Harry aber hätten die Einladungen nie angenommen, betonte Shuter anschließend.

Im Gespräch in der Talkshow Piers Morgan Uncensored antwortete Shuter auf die Frage des Hosts, ob P.Diddy „besessen“ von den Prinzen gewesen sei: „Ja, absolut!“