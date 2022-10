"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen": Infos zu Übertragung und Wiederholung

"Skate Fever" ist die neue Show im RTL2-Programm. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im TV und Stream und die Wiederholung der Sendung.

Mit immer neuen Wettkampf-Shows versuchen sich die Sender des deutschen Privat-Fernsehens zu überbieten. Nun führt RTL2 die Sendung "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" in diesem Kampf um Zuschauer ins Feld. Das Konzept der Sendung: 16 Prominente Kandidaten treten bei "Skate Fever" in Zweierteams gegeneinander in verschiedenen Challenges an. Außerdem führen sie, ähnlich wie bei "Let’s Dance", Choreographien auf.

Der große Unterschied ist, dass bei "Skate Fever" alle Promis auf Rollschuhen unterwegs sind. Damit setzt RTL2 hier einerseits ein neues Element ein, dass es so in vergleichbaren Shows bisher noch nicht gab. Andererseits wird damit aber auch die nostalgische Seite des Publikums bedient. Denn "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" soll das Gefühl der Rollschuh-Discos der 1970er Jahre wieder aufleben lassen. Präsentiert wird die Show von Moderatorin Lola Weippert.

Doch egal ob jung oder alt: Für alle Interessierten haben wir hier im Artikel alle Infos rund um die Übertragung und Wiederholung von "Skate Fever" zusammengetragen.

Übertragung von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" im TV und Stream

Los geht "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" mit Folge eins am 10. Oktober. Nach dem Starttermin wird jede Woche montags eine neue Folge ausgestrahlt. Alle Folgen inklusive des Finales werden dabei auf dem Privatsender RTL2 ausgestrahlt. Die "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" Sendezeiten sind immer dieselben, die Show wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer die Serie im Stream schauen möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Sendung ist, ebenso wie die anderen Wettkampfshows von RTL und RTL2 ebenfalls auf RTL+ zu sehen. Dort sind die Folgen für Abonnenten des Streamingdienstes bereits eine Woche vor der Erstausstrahlung im TV verfügbar. Wer auf dieses Angebot zurückgreifen möchte, muss allerdings ein Abo beim Streaminganbieter abschließen. Ein solches Abo bei RTL+ ist bereits ab 4,99 Euro im Monat erhältlich.

Wiederholung von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen"

Eine Wiederholung der Folgen von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" im TV ist bislang nicht geplant. Dafür sind die Folgen der Show jede Woche auch auf RTL+ verfügbar. Zusätzlich gibt es auch nach dem Ende der Show im TV noch eine Verlängerung der Übertragung auf Social Media. Dort werden auch nach dem Finale noch weitere Details und Extras für die Zuschauer veröffentlicht.