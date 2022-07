"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen": Alle Infos zu Übertragung und Wiederholung

Mit "Skate Fever" bringt RTL2 eine neue Show in sein Programm. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im TV und Stream und die Wiederholung der Sendung.

Mit immer neuen Wettkampf-Shows versuchen sich die Sender des deutschen Privat-Fernsehens zu überbieten. Nun führt RTL2 die Sendung "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" in diesem Kampf um Zuschauer ins Feld. Das Konzept der Sendung: 16 Prominente treten in Zweierteams gegeneinander in verschiedenen Challenges an. Außerdem werden Sie, ähnlich wie bei "Let’s Dance", Choreographien aufführen.

Der große Unterschied ist, dass bei "Skate Fever" alle Promis auf Rollschuhen unterwegs sind. Damit setzt RTL2 hier einerseits ein neues Element ein, dass es so in vergleichbaren Shows bisher noch nicht gab. Andererseits wird damit aber auch die nostalgische Seite des Publikums bedient. Denn "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" soll das Gefühl der Rollschuh-Discos der 1970er Jahre wieder aufleben lassen.

RTL2 hofft wohl darauf, dass sich davon genügend junge sowie ältere Zuschauer angesprochen fühlen. Für alle Interessierten haben wir hier im Artikel alle bisher bekannten Infos rund um die Übertragung und Wiederholung von "Skate Fever" zusammengetragen. Außerdem halten wir Sie hier regelmäßig auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen gibt.

Übertragung von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" im TV und Stream

Ein genaues Datum für den Sendestart von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" wurde noch nicht bekannt gegeben. Entsprechend sind auch noch keine Informationen über die einzelnen Sendetermine bekannt. Auch die Sendezeit der Wettkampf-Show wurde noch nicht bestätigt. Allerdings ist davon auszugehen, dass "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" abends in der Prime-Time um 20.15 Uhr laufen wird. Grund dafür ist, dass RTL2 die Sendung als Highlight seines TV-Programms angekündigt hat.

Bestätigt wurde von RTL2 bisher nur, dass die Sendung im Herbst ausgestrahlt werden soll. Ob das bedeutet, dass "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" bereits im September oder erst in der Vorweihnachtszeit im November zu sehen sein wird, ist noch nicht abzuschätzen. Da die Serie von RTL2 beworben wird, ist bisher nur klar, dass sie auch auf diesem Sender im Free-TV zu sehen sein wird.

Wer die Serie im Stream schauen möchte, wird vermutlich ebenfalls auf seine Kosten kommen. Es wurde bisher zwar noch nicht bestätigt, doch es ist davon auszugehen, dass die Sendung ebenso wie die anderen Wettkampfshows von RTL und RTL2 ebenfalls auf RTL+ zu sehen sein wird. Der sendereigene Streamingdienst weist bereits ein umfassendes Angebot an vergleichbaren Sendungen auf.

Wer auf dieses Angebot zurückgreifen möchte, muss allerdings ein Abo beim Streaminganbieter abschließen. Ein solches Abo bei RTL+ ist bereits ab 4,99 Euro im Monat erhältlich.

Wiederholung von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen"

Da noch nicht einmal die Sendetermine der Erstausstrahlung feststehen, ist auch noch nicht viel über mögliche Wiederholungen von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" bekannt.