Ski Alpin Weltcup 2023/24 Kalender: Termine und Zeitplan der Männer

Der Rennkalender der Ski Alpin Weltcup Saison 2023/24 ist veröffentlicht. Hier finden Sie Infos rund um Termine und Zeitplan der Männer.

Die Fédération Internationale de Ski, kurz FIS, bestimmt den offiziellen Rennkalender der Ski Alpin Weltcup Saison 2023/24, dieser ist bekannt und die Saison läuft. Wintersport-Fans erleben dieses Jahr eine Reihe an Neuerungen und Premieren. Dazu gehören unter anderem das Speed Opening in Zermatt und der Weltcupslalom in Hochgurgl. Und die Damen tragen erstmals in Kanada beim Mont Tremblant zwei Riesenslalom-Rennen aus.

In vier verschiedenen Rubriken treten Damen und Herren in ihrer eigenen Liga an. Zusätzlich zu den beiden technischen Disziplinen, nämlich Slalom und Riesenslalom, werden außerdem Rennen im Super-G und der Abfahrt ausgetragen. In dieser Saison wurden alle Parallelwettbewerbe gestrichen. Neben dem Weltcup in Lake Louise finden auch die Rennen in Lech-Zürs sowie das Teamevent im Finale nicht statt. Das hat unter anderem finanzielle Gründe.

Zu den Favoriten der Saison gehört der Schweizer Marco Odermatt, welcher als Titelverteidiger im Gesamtweltcup im Fokus der Öffentlichkeit steht. Besonders in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt konnte der 26-jährige Skirennläufer in der vorherigen Ski-Alpin-Saison Erfolge erzielen.

Die Termine und der Zeitplan der Damen und Herren im Ski Alpin Weltcup 2023/24 sind längst bekannt, wir verraten im Folgenden die zeitlichen Eckdaten der Männer.

Ski Alpin Weltcup 2023/24: Termine - Start und Ende der Saison

Die Eröffnung der "Ski Alpin Weltcup 2023/24" erfolgte am 28. Oktober 2023 mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden ( Österreich), gefolgt von den Männern, die am 29. Oktober ebenfalls im Riesenslalom in Sölden antraten. Das Turnier findet bis Ende März 2024 statt.

Gesamtweltcup: 29. Oktober 2023 bis 24. März 2024

29. Oktober 2023 bis 24. März 2024 Riesenslalom : 29. Oktober 2023 bis 16. März 2024

29. Oktober 2023 bis 16. März 2024 Abfahrt: 11. November 2023 bis 24. März 2024

11. November 2023 bis 24. März 2024 Slalom : 18. November 2023 bis 17. März 2024

18. November 2023 bis 17. März 2024 Super-G: 3. Dezember 2023 bis 22. März 2024

Ski Alpin Weltcup 2023/24 Rennkalender: Zeitplan der Männer

Die FIS hat den Ski Alpin Kalender für die Termine der Männer im Weltcup 2023/24 in den Wettkämpfen Riesenslalom, Abfahrt, Slalom und Super-G folgendermaßen angesetzt:

Riesenslalom Männer: Termine und Zeitplan Ski Alpin Weltcup 2023/24

Datum Uhrzeit Rubrik Ort 29.10.2023 abgesagt Riesenslalom Sölden (AUT) 09.12.2023 09.30 / 13.00 Uhr Riesenslalom Val d'Isere (FRA) 17.12.2023 10.00 / 13.30 Uhr Riesenslalom Alta Badia (ITA) 18.12.2023 10.00 / 13.30 Uhr Riesenslalom Alta Badia (ITA) 06.01.2024 10.30 / 13.30 Uhr Riesenslalom Adelboden (SUI) 23.01.2024 17.45 / 20.45 Uhr Riesenslalom Schladming (AUT) 10.02.2024 09.30 / 12.30 Uhr Riesenslalom Bansko (BUL) 24.02.2024 19.00 / 22.00 Uhr Riesenslalom Palisades Tahoe ( USA ) 02.03.2024 17.00 / 20.00 Uhr Riesenslalom Aspen ( USA ) 09.03.2024 09.30 / 12.30 Uhr Riesenslalom Kranjska Gora (SLO) abgesagt 10.03.2024 09.30 / 12.30 Uhr Riesenslalom Kranjska Gora (SLO) 16.03.2024 09.00 / 12.00 Uhr Riesenslalom Saalbach (AUT)

Termine und Zeitplan Ski Alpin Weltcup 2023/24: Abfahrt der Männer

Datum Uhrzeit Rubrik Ort 11.11.2023 abgesagt Abfahrt Zermatt /Cervinia (SUI/ITA) 12.11.2023 abgesagt Abfahrt Zermatt /Cervinia (SUI/ITA) 01.12.2023 abgesagt Abfahrt Beaver Creek ( USA ) 02.12.2023 18.30 Uhr Abfahrt Beaver Creek ( USA ) 16.12.2023 11.45 Uhr Abfahrt Gröden (ITA) 28.12.2023 11.30 Uhr Abfahrt Bormio (ITA) 12.01.2024 12.30 Uhr Abfahrt Wengen (SUI) 19.01.2024 11.30 Uhr Abfahrt Kitzbühel (AUT) 20.01.2024 11.30 Uhr Abfahrt Kitzbühel (AUT) 02.02.2024 12.00 Uhr Abfahrt Chamonix (FRA) abgesagt 03.02.2024 12.45 Uhr Abfahrt Chamonix (FRA) 17.02.2024 12.00 Uhr Abfahrt Kvitfjell (NOR) 24.03.2024 11.15 Uhr Abfahrt Saalbach (AUT)

Termine und Zeitplan: Slalom Männer in Ski Alpin Weltcup 2023/24

Datum Uhrzeit Rubrik Ort 18.11.2023 abgesagt Slalom Gurgl (AUT) 10.12.2023 abgesagt Slalom Val d'Isere (FRA) 22.12.2023 17.45 / 20.45 Uhr Slalom Madonna di Campiglio (ITA) 07.01.2024 10.30 / 13.30 Uhr Slalom Adelboden (SUI) 14.01.2024 10.15 / 13.15 Uhr Slalom Wengen (SUI) 21.01.2024 10.15 / 13.15 Uhr Slalom Kitzbühel (AUT) 24.01.2024 17.45 / 20.45 Uhr Slalom Schladming (AUT) 04.02.2024 09.30 / 12.30 Uhr Slalom Chamonix (FRA) 11.02.2024 09.30 / 12.30 Uhr Slalom Bansko (BUL) 25.02.2024 19.00 / 22.00 Uhr Slalom Palisades Tahoe ( USA ) 03.03.2024 17.00 / 20.00 Uhr Slalom Aspen ( USA ) 17.03.2024 10.30 / 13.30 Uhr Slalom Saalbach (AUT)

Ski Alpin Weltcup 23/24: Termine und Zeitplan Super-G der Männer