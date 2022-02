Technische Störung bei Slack: Probleme bei Kommunikations-Tool behoben

Ist Slack down? Viele, die Slack nutzen, haben am Dienstag über eine Störung berichtet. Die Probleme beim Laden von Workspaces sind mittlerweile offenbar behoben.

Viele werden sich am Dienstag gefragt haben: Ist Slack down? Der Kommunikationsdienstleister hatte mit technischen Problemen zu kämpfen. Slack selbst wies am Dienstag darauf hin, dass wegen einer Störung für manche Nutzerinnen und Nutzer die gesamte Anwendung offenbar nicht lud.

Auf Twitter berichteten viele Menschen, dass Workspaces – also die Arbeitsplattformen ganzer Teams – nicht erreichbar waren. Für andere waren weitere wichtige Kommunikationsfunktionen, nämlich Threads und Channels, zunächst nicht erreichbar.

Störung bei Slack: Probleme beim Kommunikationsanbieter jetzt wohl behoben

Auf seiner Website und auf Twitter informierte Slack darüber, wie es bei der Problembehebung läuft. Mittlerweile heißt es auf der Website, das Problem sei behoben. Neu laden und den Cache zu leeren, könne dabei helfen, die Anwendung wieder nutzen zu können. (AZ)