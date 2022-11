Slipknot Tour 2023: Tickets ab heute im Vorverkauf

Slipknot wird im Rahmen einer Welt-Tournee 2023 auch Konzerte in Deutschland spielen. Tickets für die Events der Metal-Band sind ab Montag erhältlich.

Ende September 2022 erfreute Slipknot alle Fans mit einem neuen Album. Kurz darauf landete "The End, So Far", welches die Band mit Roadrunner Records veröffentlichte, für eine Woche auf Rang eins der deutschen Album-Charts. Im Jahr 2023 gibt es in Deutschland nun die Möglichkeit, die neuen Tracks, mit einigen Klassikern, live zu hören. Die Metal-Band aus den USA wird auch durch Deutschland touren und damit für ein weiteres Musik-Highlight aus den Vereinigten Staaten sorgen. Ein Beispiel: Auch P!NK wird im Jahr 2023 Konzerte in Deutschland spielen.

Slipknot Tour 2023: Termine der Konzerte in Deutschland

Die maskierten Metaller bieten bei ihren Konzerten eine große Show. 2023 geht Slipknot auf "The End, So Far"-Welt-Tournee und legt dabei auch in Deutschland einen Stopp ein. Genauer gesagt sogar zwei Stopps, denn die Band wird in zwei deutschen Städten auf der Bühne stehen. Die Termine im Überblick:

Hamburg : Dienstag, 20. Juni 2023 in der Barclays-Arena

Dienstag, 20. Juni 2023 in der Barclays-Arena Berlin : Mittwoch, 21. Juni 2023 in der Mercedes-Benz-Arena

Slipknot Tour 2023 in Deutschland: Tickets ab Montag im Vorverkauf

Slipknot gehört zu den ganz großen Bands der Metal-Szene und hat sich längst auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Daher ist es auch Tradition geworden, dass die Konzerte der 1995 in Iowa gegründeten Gruppe blitzschnell ausverkauft sind. Es handelt sich immerhin um eine der erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten, die gerade bei den Live-Auftritten mit Maskierungen und einer großen Show eine Menge zu bieten hat.

Für alle Fans ist es daher wichtig zu wissen, dass der offizielle Vorverkauf für die Slipknot-Konzerte in Deutschland bereits am Dienstag, 8. November 2022 beginnt. Ab 10.00 Uhr sind die Tickets dann bei Ticketmaster erhältlich. Bei Eventim startet der Vorverkauf dann am Mittwoch, 9. November 2022 um 10.00 Uhr. Das gilt auch für alle offiziellen Vorverkaufsstellen.

Wie es bei großen Konzerten mittlerweile die Regel ist, gibt es auch für die Slipknot-Tour 2023 Pre-Sale-Aktionen. Ab Montag, 7. November 2022, sind Slipknot-Tickets über Aktionen von PayPal und Magenta erhältlich. Die "PayPal Prio Tickets" können genau wie die "Magenta Prio Tickets" ab Montag um 10.00 Uhr gekauft werden.

"The End, So Far" – Slipknot-Tickets: Presale und Vorverkauf im Überblick

Montag, 7. November 2022: PayPal Prio Tickets und Magenta Prio Tickets ab 10.00 Uhr erhältlich

Prio Tickets und Magenta Prio Tickets ab 10.00 Uhr erhältlich Dienstag, 8. November 2022: Vorverkauf startet bei Ticketmaster

startet bei Ticketmaster Mittwoch, 9. November 2022: Vorverkauf startet bei Eventim und in offiziellen Vorverkaufsstellen